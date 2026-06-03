PSN afirma que en la comisión de investigación "no se ha constatado" ninguna práctica corrupta ni injerencia política

Archivo - El parlamentario foral Javier Lecumberri, en la comisión de investigación. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Javier Lecumberri, ha explicado este miércoles que han llegado junto a EH Bildu y Geroa Bai a unas "conclusiones compartidas", en las que inciden en que "no se ha constatado la existencia de ninguna práctica corrupta de responsables políticos o funcionarios del Gobierno de Navarra".

En rueda de prensa, Lecumberri ha trasladado que la comisión de investigación ha sido "muy compleja", un "trabajo duro", con 43 comparecencias en las que se han estudiado nueve obras públicas. Ha precisado que junto a EH Bildu y Geroa Bai han "compartido" las conclusiones agrupadas en cuatro bloques, y los tres grupos con Contigo-Zurekin, ha dicho, comparten además una recomendación.

Ha indicado el portavoz del PSN, a preguntas de los periodistas, que Contigo-Zurekin "está de acuerdo con los cuatro puntos que hemos acordado pero querían incluir alguno más y quieren hacerlo desde su autonomía y su capacidad de gestión como grupo político".

Entre las conclusiones, cuyo plazo de entrega finalizada hoy, el socialista ha señalado que "la corrupción política tiene que conducirse a través de las mesas técnicas formadas por funcionarios" y "ha quedado constatado al cien por cien que ninguno de los técnicos ha tenido ninguna actuación corrupta ni tampoco ha recibido ninguna instrucción ni política ni de sus responsables funcionarios indicando a ninguna de las empresas que se presentaban a las licitaciones".

Otra conclusión, ha expuesto, es que "la no existencia de ningún indicio de práctica corrupta también es de aplicación a las empresas licitadoras o adjudicatarias". Lecumberri ha añadido que han concluido asimismo que "no existe indicio alguno de que en las obras que han sido licitadas haya habido principios de corrupción, corruptelas o cuestión similar".

Finalmente, sobre Belate, ha subrayado que "no ha quedado acreditada la existencia de ninguna injerencia por parte de ningún político ni de ninguna empresa con respecto a la licitación de estas obras".

El parlamentario socialista ha explicado que si bien no han encontrado "injerencias políticas ni principios de corrupción", sí han visto que "en algunos casos hay procedimientos que pueden ser mejorables, irregularidades administrativas como así lo han detectado alguno de los distintos órganos de la Administración que han realizado informes y auditorías". "Hay nichos de mejora tanto en la ley de Contratos Públicos como en los reglamentos que regulan la conformación de las mesas y las decisiones que se toman en las mesas", ha dicho.

Lecumberri ha querido trasladar que desde el comienzo de la comisión "algunos, sin ningún tipo de indicio, han ido apuntando a ciertas cuestiones que en ningún caso han sido demostradas, claramente con intereses políticos". "Hemos visto por parte de UPN, PPN y Vox una intencionalidad política más allá de aclarar las circunstancias de estas obras y licitaciones", ha criticado.

Ha insistido en que "tenemos muy claro y son hechos probados que nadie ha dicho que ha sido sometido a ningún tipo, directa o indirectamente, de indicación política de qué decisiones se tenían que tomar en las mesas de adjudicación". "Ninguna de las empresas que no ha obtenido la licitación, concretamente en Belate, ha presentado ningún recurso sobre las decisiones y la tramitación en la mesa a la hora de otorgar la licitación", ha agregado.

Lecumberri ha expuesto que "ninguna de las obras que hemos investigado está incursa en ninguna investigación por parte de juzgado o fiscalía". A los partidos en la oposición les ha trasladado que "si tantos indicios hay, si tantas pruebas hay, si tan claro hay que ha habido irregularidades, nos seguimos preguntando por qué no se ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ni ante ninguno de los juzgados de Navarra".

"La suma de todo lo que se ha investigado en la comisión nos lleva a tener la satisfacción de poder decir que a día de hoy y con todo lo que tenemos sobre la mesa, estamos seguros de que en Navarra las cosas se han hecho bien; que ni las empresas ni los funcionarios ni los políticos han tomado decisiones que pudieran entenderse como corruptas o dirigidas a obtener algún beneficio por parte de alguna de las empresas", ha concluido.