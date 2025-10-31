El PSN celebra el acuerdo sobre los Presupuestos de 2026 y destaca el "entendimiento" entre "diferentes"

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha celebrado este viernes el acuerdo entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu que "garantiza los séptimos Presupuestos" del Ejecutivo liderado por María Chivite, y ha destacado el "entendimiento" entre "diferentes".

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha remarcado en una nota de prensa que este nuevo acuerdo "refuerza la estabilidad del Gobierno de Navarra y permite seguir avanzando en las cuestiones que realmente importan a la ciudadanía", entre las que destacan "la convivencia, el fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, el desarrollo industrial y la innovación". Además, es "un hito que refuerza la estabilidad institucional y el progreso social y económico de Navarra".

Unzu ha añadido que se trata de unos Presupuestos "responsables, ambiciosos y profundamente sociales". "Estas cuentas son el reflejo de una gestión solvente y dialogada, que piensa en el futuro de Navarra y en las necesidades reales de la gente", ha apuntado.

La socialista ha insistido en que "la ciudadanía navarra demanda acuerdos entre diferentes y eso es lo que hacemos" desde el PSN, "dialogar, negociar y acordar para que los avances sean una realidad". "Estos Presupuestos son una muestra clara de que cuando sumamos y acordamos entre diferentes, la sociedad navarra gana", ha manifestado.

La portavoz socialista ha comentado que "este entendimiento demuestra que Navarra es tierra de consenso y de compromiso con el bienestar de las personas". "Estos Presupuestos reflejan la voluntad de seguir construyendo una comunidad más justa, cohesionada y con más oportunidades para todos y todas", ha apuntado.

Unzu ha añadido que las cuentas de 2026 "darán continuidad a un modelo de progreso que combina crecimiento económico y justicia social", apostando especialmente por el refuerzo de la inversión en el tejido productivo y la innovación "como motores del empleo de calidad". De esta forma, el PSN "reafirma su compromiso con la estabilidad institucional y con un modelo de gobierno basado en el diálogo y la responsabilidad compartida".