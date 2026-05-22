El PSN defiende el "legado" de Zapatero y muestra su "respeto absoluto a la presunción de inocencia"

Archivo - Esther Iso, secretaria de Organización del PSN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Navarra (PSN), Esther Iso, ha reivindicado este viernes el "legado" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la vez que ha expresado su "respeto absoluto a la presunción de inocencia" tras su imputación.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del partido, Iso ha remarcado que "en torno al presidente Zapatero, desde el Partido Socialista no tenemos más que buenas palabras en su ámbito político", poniendo en valor "el legado que estamos ahora disfrutando todos los navarros y navarras" durante su periodo al frente del Gobierno de España.

Por otro lado, en "el ámbito jurídico", Iso ha mostrado el "respeto absoluto" del PSN "a la presunción de inocencia" de Zapatero y ha llamado a "dejar que sea la justicia la que vaya tomando el pulso y las riendas de este asunto porque sería por nuestra parte muy osado hacer una calificación hacia un lado o hacia otro sin tener toda la información que necesitaríamos".