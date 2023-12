PSN dice que los Presupuestos de Tudela "obvian las necesidades de la ciudad y son decepcionantes y poco ambiciosos"

PAMPLONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Los Presupuestos para Tudela del próximo año son anodinos,

decepcionantes, carecen de ambición y son fruto de la falta de gestión y planificación que caracteriza las políticas de UPN con su

alcalde a la cabeza, Alejandro Toquero". Así lo entiende la portavoz del grupo municipal del PSN, Olga Chueca, que considera, además, que "no aborda las grandes necesidades de Tudela y no dibuja un modelo de ciudad".

"Las escasas novedades vienen de la mano de los socialistas en cuestiones como el apoyo a los colectivos sociales, el recinto

ferial o la apertura de los patios escolares", ha expuesto Chueca, quien remarca que, "a pesar de la falta de colaboración

institucional por parte del Ayuntamiento", "la partida del fondo de

haciendas locales sigue aumentando casi en un 10%". Cerca de

la mitad de las inversiones que van a realizarse en la localidad la

sufraga el Gobierno de Navarra, han indicado los socialistas.

En un comunicado, los socialistas lamentan que "no hay nada relevante en educación, medio ambiente, limpieza o accesibilidad, salvo lo obligado por normativa". Además, han señalado que el aumento de las ayudas para los colectivos sociales y de maquinaria y equipo de la policía municipal "fueron enmiendas del Partido Socialista a los presupuestos del 2023, y entonces fueron rechazadas".

Un año más, han indicado los socialistas de Tudela, "no hay

Presupuestos Participativos, "pero bien que les gusta inaugurarlos como el caso del pump track". El anunciado recinto ferial no podrá realizarse este año y han señalado desde el PSN que "la cantidad que prevén sólo va a permitir una actuación poco determinante que no llega ni para el movimiento de tierras". Una vez más, "Toquero engaña a la ciudadanía de Tudela", ha señalado Chueca.

El grupo municipal del PSN ha comentado que las líneas presupuestarias presentadas por Toquero se resumen en su dependencia del Gobierno de Navarra. "Sólo sabe pedir, es incapaz de trabajar y generar", ha aseverado Chueca y ha añadido que "va a poner a Tudela en peor posición respecto a otras administraciones locales, a pesar de la contribución del Gobierno de Navarra y los impuestos que se ceden".

"No hay ni trabajo, ni gestión", han concluido los socialistas, que ponen como ejemplo que "de nuevo Sementales queda en el cajón del

olvido".