PSN Pamplona pedirá que el Ayuntamiento estudie personarse como acusación particular tras la agresión sexual en la carpa

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona pedirá que el Consistorio estudie su personación como acusación particular en la causa por la agresión sexual cometida este fin de semana en las inmediaciones de la carpa universitaria, "en función del avance de la investigación".

En una nota de prensa, desde el PSN han mostrado su "más firme condena" ante la agresión sexual y han trasladado su "solidaridad y apoyo absoluto a la víctima y a su entorno".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Marina Curiel, ha asegurado que "Pamplona debe ser una ciudad segura para todas las mujeres, también en los espacios de ocio y convivencia, y las instituciones debemos actuar con determinación frente a la violencia machista".

Desde el PSN han añadido que la violencia sexual "constituye una vulneración grave de los derechos humanos" y que la respuesta institucional "debe ser firme, rápida y ejemplar". Por ello, pedirán que el Ayuntamiento estudie su personación como acusación particular "en función del avance de la investigación judicial".

"No podemos quedarnos solo en la condena simbólica. Si procede, el Ayuntamiento debe dar un paso más y actuar como acusación particular para que haya consecuencias reales. La violencia machista es una cuestión política y social de primer orden, que exige respuestas institucionales contundentes", ha afirmado Curiel.

Asimismo, la portavoz socialista ha pedido "proteger la intimidad de la víctima, evitando su exposición pública, y garantizarle todo el apoyo psicológico, jurídico e institucional que necesite". "Nuestra prioridad absoluta es la víctima: proteger su intimidad, su dignidad y su bienestar. Pedimos respeto y sensibilidad en el tratamiento de este caso, tanto por parte de los medios como de la ciudadanía", ha añadido Curiel.

Desde el PSN han reclamado, además, que "se refuercen los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones sexuales en eventos multitudinarios, especialmente en el entorno universitario y en espacios festivos".

Las agresiones sexuales "son una de las formas más graves y repugnantes que toman la violencia machista". "Lamentablemente, lo ocurrido este fin de semana no es un hecho aislado, las mujeres seguimos siendo víctimas de agresiones sexuales en entornos públicos y privados a diario. Es urgente acabar con esta violencia estructural", han remarcado desde el grupo socialista.

Por ello, los socialistas han incidido en que "la lucha contra la violencia machista debe ser un compromiso colectivo, que involucre a las instituciones, a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto". "Cada agresión es un fracaso de la convivencia y de la igualdad. Pamplona no puede tolerar ni una más. Debemos responder con unidad y con hechos, no solo con palabras", ha concluido la portavoz socialista.