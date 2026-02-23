El PSN de Pamplona presenta una declaración de apoyo a la Korrika y exige que no haya exaltación del terrorismo

Archivo - Rueda de prensa de la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presenta en la comisión de Asuntos Ciudadanos una declaración de apoyo a la próxima edición de la Korrika, carrera a favor del euskera, y ha exigido que "no se politice ni incluya símbolos de exaltación del terrorismo".

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento, Marina Curiel, ha explicado en una nota que la declaración reconoce el "valor participativo" de la Korrika y pide reafirmar "el compromiso del Consistorio con la promoción del euskera como patrimonio lingüístico de Pamplona y Navarra, desde el respeto a la diversidad sociolingüística, la convivencia y la voluntariedad".

Asimismo, el texto defiende el carácter "transversal" de la Korrika y reclama "evitar cualquier instrumentalización partidista o simbólica que pueda generar división social".

En este sentido, la iniciativa expresa "el rechazo a la exhibición de imágenes, símbolos o mensajes que puedan interpretarse como legitimación o exaltación de la violencia o del terrorismo, por resultar incompatibles con los principios democráticos y la convivencia".

La propuesta también insta a las entidades organizadoras a "reforzar su compromiso con una Korrika abierta, integradora y respetuosa con la pluralidad social y lingüística" y solicita el traslado de la declaración a los organizadores y a los medios de comunicación.

Curiel ha señalado que con esta iniciativa el PSN reafirma su "compromiso con la promoción del euskera, la convivencia y el respeto a los valores democráticos en el ámbito institucional y social".