El PSN de Pamplona propone instalar una noria durante Navidades

Archivo - Los concejales del PSN de Pamplona Xabier Sagardoy, Marina Curiel y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una iniciativa ante la Comisión de Asuntos Ciudadanos para impulsar la instalación de una noria durante la campaña de Navidad, como "un nuevo elemento de ocio familiar y atractivo dentro de la programación navideña de la ciudad".

El PSN ha señalado en una nota que su propuesta parte de su "compromiso con una programación navideña más ambiciosa, atractiva y pensada para todos los públicos, que combine las actividades tradicionales con nuevas propuestas capaces de convertirse en elementos reconocibles de la Navidad pamplonesa".

Los socialistas han destacado que estas fechas constituyen "uno de los momentos del año con mayor capacidad para generar actividad en nuestras calles, dinamizar el comercio y la hostelería y favorecer el encuentro entre la ciudadanía".

En este sentido, el grupo socialista ha afirmado que "la instalación de una noria puede convertirse en un nuevo atractivo para la ciudad, especialmente para las familias, creando un espacio de ocio y encuentro que contribuya a dinamizar las zonas comerciales y de actividad durante las fiestas".

Los socialistas han explicado que la iniciativa busca complementar los recursos navideños existentes, como la Feria de Navidad, la pista de hielo, la iluminación navideña y el espacio Txikipamp, entre otras actividades programadas.

El PSN ha señalado que una instalación de estas características puede convertirse en "un elemento visualmente reconocible de la Navidad en nuestra ciudad, reforzando su imagen y enriqueciendo la oferta de actividades durante estas fechas".

Para ello, los socialistas han considerado necesario que el Ayuntamiento comience a trabajar con suficiente antelación y estudie las diferentes posibilidades de ubicación, "teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, seguridad, movilidad, impacto sobre el espacio público y capacidad para generar actividad comercial en su entorno".

Además, la propuesta plantea que el Ayuntamiento estudie "fórmulas de colaboración con el comercio local, la hostelería y otros agentes económicos y sociales de la ciudad, con el objetivo de que la instalación de la noria contribuya a generar actividad y tenga un impacto positivo sobre el entorno".

Con esta iniciativa, el PSN de Pamplona ha reafirmado su "voluntad de seguir mejorando la Navidad de la ciudad, ampliando su programación y favoreciendo que sus actividades contribuyan a apoyar al comercio de proximidad y al tejido económico local".