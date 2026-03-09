El PSN pide que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona lidere la comarcalización del sistema de bicis de alquiler

Concejales del PSN piden que lla Mancomunidad de la Comarca de Pamplona lidere la comarcalización del sistema de bicicletas de alquiler. - PSN

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha defendido este lunes que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) asuma el liderazgo en la comarcalización del sistema de bicicletas de alquiler.

El portavoz socialista en la Mancomunidad ha afirmado que "la ciudadanía merece soluciones frente al caos que se ha generado en torno a este servicio público de movilidad cada vez más utilizado" y ha explicado que el PSN ya impulsó una iniciativa en todos los ayuntamientos en los que tiene representación para que sea la MCP la que lidere este proceso.

"Queremos formar parte de la solución que exige la ciudadanía. La movilidad en la Comarca de Pamplona debe abordarse con una perspectiva verdaderamente comarcal y desde la institución que ya gestiona los principales servicios compartidos", ha señalado.

Sagardoy ha afirmado que "los ayuntamientos ya se han pronunciado con claridad, la Comarca de Pamplona ya ha hablado y los plenos municipales se han manifestado de forma clara y mayoritaria a favor de que sea la MCP la lidere la comarcalización del sistema de bicicletas de alquiler".

El portavoz socialista ha asegurado que se trata de "una posición política y municipal ampliamente respaldada que debe ser escuchada y respetada". Por ello, ha considerado que el protocolo aprobado "unilateralmente" por la Comisión Permanente de la MCP "es hoy papel mojado, porque no cuenta con el respaldo de los ayuntamientos".

Además, ha indicado que aquel acuerdo "fue una huida hacia adelante que rechazamos desde el primer momento, porque no contaba ni con el apoyo ni siquiera con el conocimiento de muchos alcaldes y alcaldesas de la comarca". "Cuando los ayuntamientos hablan con esta claridad, lo responsable es escuchar y rectificar", ha subrayado.

Por ello, el PSN ha pedido al presidente de la Mancomunidad, David Campión, que "abandone ese protocolo y abra una nueva etapa basada en el diálogo y el consenso". "Le pedimos que dé un paso atrás y abra un tiempo nuevo en el que la MCP asuma el liderazgo que debe tener en este asunto, desde el diálogo y el respeto institucional a todos los ayuntamientos y grupos políticos", ha señalado.

Para avanzar hacia una solución, el PSN ha propuesto una hoja de ruta que incluye la convocatoria "urgente" de una Asamblea extraordinaria monográfica de la Mancomunidad, la creación de un grupo de trabajo con representación de los grupos políticos y de los alcaldes que deseen participar y la adopción de las medidas necesarias para que la MCP asuma esta competencia.

Además, ha planteado elaborar un nuevo protocolo abierto a la adhesión de los municipios y basado en el "consenso institucional". "Queremos una nueva forma de hacer las cosas, basada en el diálogo, la planificación y la coordinación entre administraciones para lograr un sistema de bicicletas de alquiler verdaderamente comarcal", ha señalado Sagardoy.