PSN pregunta "quién devuelve el honor a Alzórriz" y UPN pide a Chivite que si tanto confía en él lo nombre portavoz

Archivo - El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha preguntado, tras inadmitirse la querella de Vox contra el socialista Ramón Alzórriz, "quién devuelve" al parlamentario foral "el honor que han intentado arrebatarle, quién le va a reparar el daño causado", a lo que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "si tienen tanta confianza en el señor Alzórriz, lo que tiene que hacer María Chivite es nombrarlo de nuevo portavoz del PSN en esta Cámara y vicesecretario del PSN" y "si no, que se callen".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Unzu ha criticado que a UPN, PPN y Vox "no les basta con intentar acusar en falso a un Gobierno, y también decidieron señalar y perseguir a personas concretas; primero lo intentaron con la presidenta Chivite y luego apostaron muy fuerte contra nuestro compañero Ramón Alzórriz, con una querella impulsada por Vox, a la que anunciaron que se sumaban de manera muy oportunista y carroñera UPN y PP".

"Durante meses han atacado su honor, su reputación y su dignidad. Le han condenado públicamente sin pruebas, le han acusado absolutamente de todo y han intentado destruirle personal y políticamente", ha expuesto.

Según ha continuado, ahora "la justicia ha inadmitido esa querella porque estaba construida por meras sospechas, conjeturas y valoraciones personales carentes de la más mínima prueba, no existe un sustento sólido que permita apreciar siquiera indicios mínimos de delito". "¿Quién devuelve a Ramón Alzorriz el honor que han intentado arrebatarle? ¿Quién le va a reparar el daño causado?", ha preguntado Unzu, quien ha señalado que no ha visto "ningún comunicado de disculpa".

Ha criticado que dichos partidos "se han instalado en la estrategia más tóxica, degradante y peligrosa que puede existir en democracia, que es intentar destruir a las personas porque son incapaces de derrotar democráticamente los proyectos que representan". "Pero es que además tenemos que aguantar la hipocresía máxima y las lecciones de ética de UPN, que es el partido que únicamente se está dedicando a blanquear la corrupción del Partido Popular", ha continuado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "el PSN no tiene que celebrar" y ha añadido que "si tienen tanta confianza en el señor Alzórriz, lo que tiene que hacer María Chivite es nombrarlo de nuevo portavoz del PSN en esta Cámara, nombrarlo de nuevo vicesecretario del PSN". "Si no hay ninguna duda con el señor Alzórriz, que le devuelvan los galones, y si no, que se callen", ha planteado.

Según ha señalado, "decía la señora Unzu que quién le devuelve su estatus al señor Alzórriz, pues María Chivite". "Si lo tienen tan claro, ya está tardando, y si no toman esa decisión, es preferible y es muy prudente que se callen", ha afirmado.

Esparza ha incidido en que "lo cierto en relación a este asunto es que no se ha investigado al señor Alzórriz". En el auto del TSJN, ha dicho, "se deduce que no se investigó, que lo que se debía haber hecho desde el juzgado de instrucción es una mínima instrucción porque se trata de un aforado, se investiga y se ve si hay indicios; una vez que se ha hecho eso, se eleva al TSJN, pero se elevó sin ninguna instrucción, sin ninguna valoración previa".

"Ahora el TSJ ha dicho que, sin perjuicio de que en el futuro si hay una instrucción, lo que hacemos en este momento es no considerar esa cuestión porque no nos ofrece ningún documento, ningún informe donde haya indicios en relación con el señor Alzórriz", ha expuesto Esparza, quien ha insistido en que "Alzórriz no ha sido investigado por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 5, no ha llevado a cabo esa labor de instrucción y de investigación que se exige, solo ha remitido la querella al TSJ y el TSJ se lo devuelve". A partir de ahora, el tribunal "si quiere elaborará una instrucción para ver si hay indicios y si no quiere, no lo hará".

Esparza ha precisado que UPN se personó como acusación popular en esta causa "contra todo aquel que pudiera tener responsabilidad penal que ya esté incorporada en la querella o que derive de la instrucción que se pueda añadir con posterioridad". "No se nos ha respondido todavía, pero sí pedimos actuar como acusación popular", ha concluido.