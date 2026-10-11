El PSN propone reorganizar la recogida de basuras del casco viejo de Pamplona para "reducir molestias"

Archivo - Imagen de archivo del casco viejo de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN-PSOE ha presentado en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) una moción para estudiar "posibles mejoras" en la organización de las rutas y los horarios de recogida de residuos en el Casco Viejo de Pamplona. La iniciativa busca "reducir las afecciones que generan estos servicios en las zonas de mayor concentración peatonal, comercial y hostelera, mejorar la seguridad de viandantes y operarios y minimizar las molestias derivadas del ruido y los olores".

En una nota de prensa, el portavoz socialista en la MCP, Xabi Sagardoy, ha considerado que la organización de la recogida d"ebe adaptarse a las características y necesidades de cada zona". "El Casco Viejo tiene calles estrechas, mucha afluencia de peatones y una intensa actividad comercial y hostelera. Necesitamos coordinar mejor los servicios para que la recogida de residuos interfiera lo menos posible en la vida diaria de vecinos, comerciantes y hosteleros", ha señalado.

La moción pone el foco en la concentración de diferentes servicios de recogida durante la franja comprendida entre las 13.30 y las 18.00 horas. Según los horarios analizados, en este periodo coinciden o se suceden las recogidas de materia orgánica, cartón y vidrio en puntos "especialmente sensibles", como la Plaza del Castillo y las calles Estafeta, San Nicolás, Mercaderes y Navarrería".

"Lo que proponemos es analizar los horarios y las rutas de manera conjunta para detectar dónde se pueden evitar coincidencias y reducir las molestias. Una mejor planificación puede contribuir a que las calles estén más despejadas en los momentos de mayor actividad y a que los operarios trabajen también en condiciones más seguras", explica Sagardoy.

La iniciativa propone aprovechar la puesta en marcha del sistema de apertura mediante tarjeta en el Casco Viejo para analizar estas posibles mejoras. Además, los socialistas instan a que se informe de las conclusiones en la próxima sesión de la Comisión de Residuos que se convoque.