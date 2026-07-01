El PSN reclama a Domínguez el mantenimiento de las urgencias nocturnas de Fustiñana

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha reclamado al consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, el mantenimiento de las urgencias nocturnas en Fustiñana y ha destacado que su partido va a "pelear" por que este cierre "no sea definitivo" y se recupere tras el verano. Por eso, le ha instado a "buscar soluciones que permitan mantener la cobertura asistencial" en la localidad.

En una rueda de prensa, Iso ha destacado el rechazo del PSN a "cualquier cierre o reducción" de las urgencias rurales y su defensa del "mantenimiento de la atención sanitaria nocturna en el centro de salud de Fustiñana".

Ha explicado que "la semana pasada nos reunimos con el consejero de Salud, Fernando Domínguez" para trasladarle que "no vamos a apoyar ningún paso atrás ante un posible cierre de las urgencias de Fustiñana por la noche". "Podemos entender que en época estival y con las vacaciones de los médicos durante este verano haya un cierre puntual pero lo que no vamos a hablar de ninguna manera es de que ese cierre sea definitivo", ha señalado.

Iso ha destacado que "a partir de septiembre debemos ponernos a la tarea, mirar cómo están los profesionales de ese área de salud y hablar con claridad porque no puede ser que en la reunión de profesionales se les dijera que no se habían ofertado esas plazas porque había más necesidades en otros sitios". "Fustiñana se merece tener unas urgencias nocturnas igual que el resto de Navarra", ha reivindicado.

Ha afirmado que "tenemos un acuerdo" entre las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- "de que no se cierran las urgencias rurales". Por eso, ha destacado que "este es el momento de llevarlo a cabo y de que los vecinos de Fustiñana y de toda la zona básica" tengan la "tranquilidad" de saber que "cuando tengan una urgencia por la noche van a tener a un médico en ese centro de salud que hasta ahora les atendía".

Iso ha insistido en la importancia de "buscar esas soluciones que permitan mantener la cobertura asistencial y ofrecer seguridad a la ciudadanía" y ha remarcado que "cualquier decisión que se adopte debe ser desde el diálogo", "con transparencia", escuchando "al territorio" y analizando "las necesidades reales".