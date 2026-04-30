El PSN y sus socios rechazan la proposición de UPN para pedir la derogación de la Transitoria Cuarta

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, con otros parlamentarios regionalistas en el atrio del Legislativo foral. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la proposición de ley presentada por UPN para pedir en las Cortes Generales la reforma de la Constitución Española con el fin de derogar la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.

El PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado en contra de la proposición de ley, lo que ha hecho insuficiente el voto favorable de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti. De haber sido aprobada la iniciativa, habría sido enviada al Congreso de los Diputados para su debate.

Durante la defensa de la proposición, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha colocado una pequeña bandera de Navarra en la tribuna de intervención y los parlamentarios de UPN han acudido al pleno con corbatas rojas, en el caso de los hombres, y con otros complementos rojos, en el caso de las mujeres. Además, han colocado también una bandera en cada uno de sus escaños. Al debate han asistido la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el expresidente del Gobierno de Navarra y de UPN Miguel Sanz.

Javier Esparza ha afirmado que "la realidad política de Navarra ya está consolidada" 48 años después de la aprobación de la Constitución y ha señalado que "no tiene mucho sentido" que exista en la misma Carta Magna que "reconoce a Navarra como comunidad diferenciada y propia una cláusula, la Disposición Transitoria Cuarta, que pueda hacer que Navarra pierda todo aquello que tiene reconocido, una cláusula que puede hacer que Navarra deje de ser foral, porque si es incorporada a Euskadi dejaría de ser foral".

Esparza ha sostenido que "existe una mayoría social" en Navarra que respalda el marco vigente, "porque cada día hay más navarros que se sienten orgullosos de ser navarros", pero ha indicado que "no hay una mayoría política, porque el PSN va a traicionar a Navarra una vez más". "Hoy vota 'no' a cerrar la posibilidad de que Navarra pase a ser una cuarta provincia vasca más. Eso es traicionar nuestra historia, traicionar a nuestros mayores, traicionar al viejo reino de Navarra. Con esta votación, el PSN se convierte en un partido antiforal. Hoy los socialistas navarros no votan por sentimiento, votan a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario", ha advertido.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha indicado que la proposición de UPN es una "trampa" y ha afirmado que, de aprobarse, introduciría "un precedente muy peligroso, porque si aceptáramos que una mayoría parlamentaria en Madrid puede modificar de manera unilateral elementos que afectan directamente a Navarra, pero sin contar con Navarra, mañana mismo podría cuestionar perfectamente cualquier otro elemento de nuestro autogobierno".

Unzu ha señalado que "la reforma de la Constitución es competencia de las Cortes Generales, pero cuando esa reforma afecta directamente a Navarra, lo políticamente decente, lo institucionalmente responsable y lo foralmente coherente es que exista diálogo previo entre el Estado y Navarra, y lo que ha hecho UPN es exactamente lo contrario". Frente a ello, Unzu ha afirmado que el PSN defiende el autogobierno "todos los días, dando estabilidad institucional, generando confianza, generando crecimiento económico, destinando el superávit a las inversiones que realmente mejoran la vida de los navarros y las navarras, eso es defender Navarra, no vestirse de rojo, no poner banderitas en cada escaño".

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que la Disposición Transitoria Cuarta "existe porque hay una cuestión sin resolver, que es la relación de los cuatro territorios forales", en referencia a Navarra y a las tres provincias de Euskadi. "La Transitoria Cuarta no ha sido nunca nuestro modelo de relación con el resto de territorios forales, porque queremos que sea una relación de igual a igual, una relación en la que nadie se integra en ningún sitio sino que se establece una relación basada en la voluntad democrática", ha dicho, para afirmar que la propuesta de UPN "supone un nuevo recorte del derecho a decidir de la ciudadanía navarra".

Tras ello, Aznal ha asegurado que EH Bildu quiere "una Navarra que sea soberana, con la formulación y el encaje jurídico que decida la propia sociedad navarra". "Nuestro objetivo es la república confederada del País Vasco. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra. No apoyamos ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado que derogar la Transitoria Cuarta "supone quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra" y ha defendido que, "si algún día la sociedad navarra quiere decidir algo sobre su futuro, pueda hacerlo democráticamente". "¿Cuál es el problema exacto que tiene UPN con la Transitoria Cuarta? ¿Que pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa?", ha planteado.

Azcona ha señalado que esta disposición "no obliga a nada a nadie, pero quitarla sí que sería quitar capacidad de decisión a Navarra". "UPN dice confiar en Navarra y en su régimen foral, pero cuando hablamos de un mecanismo democrático para decidir, lo primero que se propone es eliminarlo", ha criticado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "lo que fue concebido como transitorio no puede mantenerse como permanente". "Una disposición que nació con vocación provisional no debería estar vigente medio siglo después, generando cierta incertidumbre sobre el futuro de Navarra y manteniendo una puerta abierta que la inmensa mayoría de los navarros no quiere cruzar. Navarra es hoy una Comunidad foral con identidad propia, con instituciones sólidas, con un régimen foral reconocido y amparado en la Constitución, y plenamente integrada en la nación española por voluntad libre y democrática del conjunto de los ciudadanos navarros", ha señalado.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha indicado que la Transitoria Cuarta es "una de las principales obsesiones identitarias de UPN" y ha afirmado que esta proposición de ley "denota la alocada y disparatada carrera electoral en la que se halla inmersa" la formación regionalista. "UPN tiene una idea muy pequeñita de lo que es Navarra y una idea monolítica de lo que es sentirse navarro. Navarra es una tierra plural, diversa, en la cual incluso coexisten distintas identidades nacionales y todas y todos somos navarros", ha defendido, para considerar que, con la propuesta de derogación de la Transitoria Cuarta, UPN propone "acabar con uno de los pocos mecanismos democráticos que tiene la Constitución".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha manifestado que cree en "la navarra española" y ha considerado que la Disposición Transitoria Cuarta "solo genera incertidumbre, no es una diposición neutral, persique lo que siempre ha perseguido ETA, que es el proyecto político de Batasuna y de Bildu". "Ningún otro territorio de España tiene en la Constitución una cláusula que contemple su eventual desaparición. Esta disposición da una idea de que Navarra está incompleta, de que es provisional, cuando en realidad es todo lo contrario. Mantener esta disposición es mantener abierto un debate que genera división social innecesaria", ha señalado.