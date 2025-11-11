El PSN de Tudela acusa a Toquero de "difundir falsedades" sobre la moratoria a plantas de biogás y de "manipular"

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Tudela ha acusado al alcalde de la capital ribera, Alejandro Toquero, de "difundir falsedades" sobre la moratoria a las plantas de biometanización aprobada por el Parlamento de Navarra y de "utilizar la institución que representa para lanzar ataques partidistas".

En una nota de prensa, el PSN de Tudela ha "desmentido categóricamente" las afirmaciones vertidas por el alcalde Alejandro Toquero, que este martes había afirmado que el PSN le ha "engañado" y no ha cumplido con lo "acordado" para que la planta de biogás de Tudela fuera incluida en la moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra para este tipo de proyectos. Según ha señalado Toquero, el Gobierno foral ha "dilatado" la publicación de la ley foral que recogía esta moratoria a las plantas de biogas de forma que ha dado tiempo a aprobar la autorización ambiental de la planta de Tudela y, por tanto, el proyecto queda fuera de la moratoria y sigue adelante.

La portavoz socialista en Tudela, Olga Chueca, ha respondido que "Toquero ha vuelto a cruzar una línea inadmisible al utilizar la institución que representa, el Ayuntamiento de Tudela, para lanzar ataques partidistas, hablar en nombre de todos los tudelanos y difundir falsedades con el único propósito de intoxicar la opinión pública y tapar su propia incapacidad para gestionar con rigor y responsabilidad".

Chueca ha querido responder a "las falsedades en las que ha incurrido Toquero en su discurso". En primer lugar, según ha indicado, el PSN "no alcanzó ningún acuerdo con UPN para incluir a Tudela en la moratoria".

"Lo que se aprobó fue una enmienda técnica, pactada entre ambos grupos, para garantizar la seguridad jurídica del Gobierno de Navarra ante posibles reclamaciones de las empresas afectadas y la confianza empresarial. Por tanto, le recomiendo que hable con su grupo parlamentario para que se lo aclaren", ha apuntado la socialista.

En segundo lugar, Chueca ha añadido que el día en que se aprobó la moratoria en el Parlamento de Navarra, explicó públicamente que "los socialistas entendían que la planta de Tudela no estaría afectada por la moratoria". Sin embargo, "el alcalde de Tudela, previo aviso a los medios de comunicación el día anterior, convocó para asegurar que Tudela entraba en la moratoria". "Todo ello, tratando de obtener rédito político de una situación que desconocía y que ha manipulado deliberadamente", ha considerado.

En tercer lugar, la socialista ha remarcado que "no ha existido retraso alguno en la publicación de la ley en el Boletín Oficial de Navarra". "La publicación del BON no depende de decisiones políticas, sino del cumplimiento de los trámites jurídicos y administrativos preceptivos", ha afirmado, para a continuación señalar que "insinuar lo contrario es desconocer o querer hacer creer que se desconoce el funcionamiento básico de la Administración".

El PSN, según Chueca, "defiende, ha defendido y seguirá defendiendo que todas las decisiones se adopten desde el respeto a la legalidad, la transparencia y el interés general, no desde la mentira, la desinformación o el uso partidista de las instituciones".

Los socialistas de Tudela han exigido a Toquero que "deje de hablar en nombre de toda Tudela para atacar al Gobierno de Navarra y al PSN, y que empiece a comportarse como lo que debería ser, el alcalde de todos y todas las tudelanas".

"La confrontación del señor Toquero y de UPN con el Gobierno de Navarra y, por extensión, con el PSN no es nueva ni puntual, es su hoja de ruta. El alcalde no ha dudado en cruzar todas las líneas de la ética política, en mentir abiertamente y en utilizar, de manera irresponsable y vergonzosa, tanto el nombre de los tudelanos y tudelanas como la propia institución municipal para su guerra y su carrera política personal", ha criticado Chueca.

El PSN de Tudela "no va a permitir que se siga utilizando a nuestra ciudad como arma arrojadiza contra el Gobierno de Navarra" y le solicita que "deje las amenazas a un lado y trabaje desde la verdad, el rigor y el respeto que Tudela merece". "Que ahora mismo es exactamente lo contrario de lo que ofrece el señor Toquero", ha concluido.