El PSOE registra una iniciativa en el Congreso para integrar al personal docente de Navarra en los cuerpos estatales

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Congreso ha registrado una proposición de ley para la integración del personal funcionario docente de la Administración de la Comunidad foral de Navarra en los cuerpos de funcionarios docentes estatales. "El objetivo es garantizar la igualdad de derechos y obligaciones del profesorado, reducir la temporalidad y dar seguridad jurídica al sistema educativo navarro", según ha afirmado el grupo socialista en una nota.

El PSOE ha asegurado que la iniciativa responde a "una situación generada tras la implantación del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en Navarra, que exige al profesorado acreditar un nivel avanzado de idioma para impartir materias como lengua vehicular". "La normativa estatal vigente no contempla este requisito lingüístico en el acceso a los cuerpos docentes, lo que obligó a Navarra -en el ejercicio de sus competencias forales- a articular un sistema propio de acceso", ha señalado.

El PSOE ha afirmado que "este personal ha accedido a la función pública con los mismos criterios de mérito y capacidad, pruebas, temarios y baremos que el profesorado integrado en los cuerpos docentes estatales, incorporando únicamente el requisito adicional de lengua extranjera". "Mantener esta diferencia de régimen supone una desigualdad que esta proposición de ley tiene intención de corregir", ha explicado.

Los socialistas han señalado además que la propuesta se enmarca en "el cumplimiento de la normativa para la reducción de la temporalidad en el empleo público, permitiendo estabilizar plazas estructurales del sistema educativo navarro y reforzar la calidad del empleo docente". "La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha avalado la competencia de Navarra en esta materia, así como la legalidad de los procesos de estabilización llevados a cabo", han afirmado.

Por ello, las principales medidas de la proposición de ley socialista son integrar en los cuerpos docentes estatales al personal funcionario docente de Navarra que ha accedido conforme a la ley foral; respetar la antigüedad y fecha de nombramiento del profesorado integrado a efectos de ordenación en los cuerpos docentes; y mantener los destinos definitivos actuales, permitiendo la participación en concursos de traslados en igualdad de condiciones con el resto del profesorado.

Además, incluye la valoración de los servicios prestados por este personal para futuras convocatorias a efectos de la movilidad dentro del ámbito territorial de la Comunidad foral de Navarra y la habilitación de futuras integraciones para el personal que acceda a la función docente de Navarra mediante procedimientos que apliquen la normativa estatal.