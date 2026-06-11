Publicadas las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades colaboradoras en la regularización de migrantes

Cartel de la campaña informativa del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones para apoyar a las entidades colaboradoras en el proceso de regularización administrativa extraordinaria de las personas migrantes. Dotada con 150.000 euros, las solicitudes deberán ser presentadas entre el 1 el 15 de septiembre de 2026.

La finalidad de esta convocatoria es apoyar el proceso de regularización extraordinaria como "una oportunidad para favorecer la inclusión social de las personas migrantes que viven en Navarra, teniendo en cuenta que la irregularidad administrativa es un factor determinante en las situaciones de exclusión social grave que limita la integración de las personas", señalan desde el Gobierno de Navarra.

Podrán concurrir aquellas entidades colaboradoras inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería que tengan su domicilio social en Navarra o cuenten con una delegación permanente en la Comunidad foral. Está previsto que las ayudas se otorguen en régimen de evaluación individualizada siguiendo el orden de presentación de las solicitudes y en tanto haya crédito presupuestario para ello. La subvención máxima por entidad beneficiaria será de 12.000 euros.

Las ayudas están dirigidas a apoyar los gastos de personal y de funcionamiento de organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro que están atendiendo a personas interesadas en realizar esta tramitación. Serán subvencionable las actuaciones de las entidades, realizada entre el 16 de abril y el 30 de junio, destinada a atender específicamente a las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se quieren acoger a la regularización extraordinaria: Información, orientación y asesoramiento sobre el proceso, acreditación de la situación de vulnerabilidad y revisión de documentación y presentación de solicitudes de manera telemática.

La convocatoria ha sido impulsada desde la Dirección General de Políticas Migratorias, con la finalidad de atender demandas derivadas del proceso de regularización extraordinaria contemplado en el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

REUNIÓN ON LINE PARA RESOLVER DUDAS

Para resolver posibles dudas sobre esta convocatoria, el próximo lunes 15 de junio la Dirección General de Políticas Migratorias ha convocado una reunión on line cuyo enlace está accesible desde la ficha del trámite.

Navarra cuenta actualmente con 17 entidades colaboradoras. Se trata de Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, Asociación Itxaropen Gune, la Asociación Posthac, la Asociación SARE, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asociación Rumiñahui, CCOO Navarra, Fundación Koine Aequalitas, Asociación Fénix, Garaian, UGT Navarra, SOS Racismo Navarra, Médicos del Mundo Navarra, ACCEM, Itaka Escolapios, LAB Navarra y Cruz Roja Navarra.

Las personas que están llevando a cabo su solicitud de regularización administrativa pueden presentarla junto con la documentación que acompaña hasta el 30 de junio a través de internet, en la web del Ministerio, con certificado digital; en persona, con cita previa, en las oficinas del Estado habilitadas (oficinas de Correos y de la Seguridad Social); y a través de entidades colaboradoras.

Además, tanto el Servicio de orientación e información básica en materia de migraciones (848 420 972 en Pamplona y 848 433 661 en Tudela) como las Oficinas de Atención Ciudadanas y el servicio de atención telefónica 012 ofrecen información básica relacionada con este proceso de regularización junto con el Servicio de Asesoramiento en materia de Extranjería. Asimismo, toda la información se encuentra también disponible en la página web regularización2026.navarra.es.