Publicado el registro de refugios climáticos de Navarra, con información sobre 70 enclaves en 31 municipios

Refugio climático de Bidaurreta - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral ha puesto a disposición de la ciudadanía el registro de refugios climáticos de Navarra, una iniciativa abierta que, por el momento, recogerá información sobre 70 espacios de resguardo de acceso público distribuidos en 31 municipios navarros.

Los refugios climáticos son lugares que ofrecen unas "condiciones confortables en situaciones meteorológicas adversas, entre otras las cada vez más frecuentes olas de calor".

Los refugios que se recogen en el registro no son necesariamente nuevos, ya que en su gran mayoría eran preexistentes, pero la información sobre ellos ahora se recoge en un único lugar, un trabajo de recopilación y difusión coordinada desde Medio Ambiente en colaboración con la Federación de Municipios y Concejos y las propias entidades locales de Navarra.

Desde la Dirección General de Medio Ambiente se invita a los ayuntamientos y entidades locales que aún no lo hayan hecho a que hagan llegar sus propuestas para el registro al correo electrónico: cambioclimatico@navarra.es.

Los primeros datos están disponibles en Registro de Refugios Climáticos de Navarra, dentro del visor IDENA, el geoportal de Navarra, en la ruta 'Temas / Servicios de utilidad ciudadana / Salud'. También se accede desde en las páginas de inicio de las webs de Medio Ambiente y de la Oficina de Cambio Climático de Navarra.

Una vez en el mapa que los posiciona, clicando en los espacios circulares, se puede consultar la ubicación y características de cada infraestructura disponible: servicios, aforos, sistemas de climatización, disponibilidad de agua, etc.

Esta herramienta se actualizará periódicamente tanto añadiendo espacios de municipios y concejos, como mejorando la información de los ya incluidos.

Son los ayuntamientos quienes ponen a disposición de la ciudadanía estos lugares dotados de zonas de descanso, con sombra en los espacios exteriores o climatización en los interiores, con disponibilidad de agua y servicios de aseo, etc.

El objetivo de este esfuerzo es "evitar, en la medida de lo posible, el efecto 'Isla de calor' que se da en los entornos urbanizados que acentúan las consecuencias de las temperaturas altas prolongadas". Ahora se está trabajando en una señalética de identificación de estos recursos de mitigación del cambio climático.

El registro de refugios climáticos de Navarra forma parte de la Hoja de Ruta integrada de Energía y Clima de Navarra 2050 - ENERLINKA 2050 en desarrollo de las medidas de adaptación vinculadas a los sectores edificación y salud humana, así como de otras planificaciones climáticas de ámbito municipal.

"UNA DEMANDA SOCIAL"

Aunque los refugios "están pensados para la prevención en el ámbito de la salud de toda la población", también para visitantes que se acercan a la Comunidad foral -como quienes recorren el Camino de Santiago- hay colectivos especialmente vulnerables, más expuestos a los efectos de este fenómeno: menores, embarazadas, personas mayores o quienes conviven con enfermedades crónicas "que puedan verse empeoradas por las condiciones ambientales extremas".

Desde la década de 1960, Navarra ha experimentado un "aumento sostenido" de las temperaturas y una prolongación de las olas de calor. El número de olas de calor se duplica del periodo 1961 - 1990 al periodo 1991 - 2019, y está previsto que se vuelva a duplicar en el intervalo 2021 - 2050. Así, como ejemplo, en un siglo, en la Ribera "se pasará de una ola de calor anual a una previsión de ocho olas de calor cada año".

Los informes de diferentes instancias reflejan que "estos fenómenos causan afecciones a la salud, aunque estas pueden contrarrestarse, al menos parcialmente, con medidas de prevención".

A ese trabajo preventivo responden tanto los refugios climáticos como el propio registro. Es, demás, una acción en cumplimiento de una propuesta de la Asamblea Ciudadana para el Cambio Climático que pidió, tanto implementar protección a los sectores más sensibles durante olas de calor, como generar mapas accesibles donde figuraran los espacios identificados para ello.

LOS PRIMEROS MIEMBROS DE ESTA RED

Las entidades locales que hasta el momento han facilitado información sobre sus refugios climáticos son Pamplona / Iruña, Estella-Lizarra, Tafalla, Olite, Sangüesa, Burlada / Burlata, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Berriozar, Ansoain / Antsoain, Villava / Atarrabia, Valle de Elorz / Elortzibar, Peralta / Azkoien, Zariquiegui, concejo de Elía, Cortes, Aoiz / Agoitz, Puente La Reina / Gares, concejo de Galar, Falces, Irurtzun, concejo de Imoz, Mendigorría, Arróniz, Etxalar, Cirauqui / Zirauki, Burgui, Bidaurreta, Lazagurría, Artazu o Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu.

La localización y características de estos refugios climáticos, más los que se vayan reportando desde las entidades locales a la Oficina de Cambio Climático de Navarra, se irán incorporando al Registro disponible en el visor IDENA.

Entre las dotaciones puestas al servicio de la ciudadanía hay casas de cultura, piscinas municipales, polideportivos, centros cívicos, clubes de personas jubiladas, salas polivalentes de edificios públicos, parques, plazas, paseos, merenderos e incluso una Casa Consistorial, como la de Zizur Mayor, o el antiguo Hospital de Peregrinos de Cirauqui.