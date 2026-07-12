El punto de información sobre agresiones sexistas atiende a 9.768 personas, un 23,4% menos

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

En lo que llevamos de fiestas, han pasado por el punto de información sobre agresiones sexistas de las fiestas de San Fermín 9.768 personas, un 23,4% menos que en 2025, cuando acudieron 12.750. El espacio, que abrió el pasado 5 de julio, se ha convertido en referencia para la consulta de los recursos municipales y para conseguir pines, pegatinas y material promocional que visibilice la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas'.

El lunes 6 de julio se superaron las 2.000 atenciones en el punto de información con 2.039. El resto de días la afluencia ha oscilado entre las 1.000 y 1.500 personas, menor en todas las jornadas que el año pasado. Hay que recordar que el pasado año los Sanfermines comenzaron el fin de semana, concretamente en domingo, y el punto de información abrió el sábado. El punto de información atiende a consultas de la ciudadanía en cuatro idiomas, castellano, euskera, inglés y francés, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

El punto facilita información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar los servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones. El punto cuenta con un espacio para "generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato". A las personas que hayan presenciado una agresión sexista, soliciten información o quieran dejar constancia de alguna incidencia también se les orienta sobre las diferentes posibilidades y recursos existentes.

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este domingo la interposición de dos denuncias por tocamientos en la última jornada festiva. Los dos presuntos autores de las agresiones han sido detenidos. A estos datos, se suma la comunicación de una incidencia también por tocamientos en el punto de información contra las agresiones sexistas que no ha sido denunciada.