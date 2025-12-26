Quince detenidos en Navarra por violencia contra la mujer durante la semana de Navidad

Archivo - Un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a treinta personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos de medidas de alejamiento) eran detenidas quince personas en otras tantas localidades de nuestra comunidad.

Por delitos contra las personas eran detenidas dos personas. Por requisitorias judiciales cinco eran los detenidos. Por delitos contra el patrimonio eran detenidas e investigadas tres personas. Y por un delito de trafico de drogas era detenida una persona, informan desde la Policía Foral.

Por delitos contra la seguridad vial, se abren diligencias a cuatro conductores. En Iza, en el transcurso de un control programado, se dio el alto a un vehículo y al identificar al conductor se comprobó que había perdido todos los puntos de la autorización, sin realizar el curso de recuperación, por lo que se le imputó un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos. Además, arrojó un positivo indiciario en consumo de estupefacientes.

En Estella y en Murillo el Fruto resultaban investigadas dos personas por un delito de conducción de un vehículo sin haber obtenido nunca autorización.

En Etxarri era investigada otra persona por un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por pérdida de puntos.