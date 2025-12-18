Rajoy dice que "hay un problema de calidad de la democracia": "Hay quien cree que es votar, y se acabó lo que se daba"

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy ha afirmado este jueves en Pamplona que actualmente "hay un problema de calidad de la democracia en muchos lugares del mundo, y también en España". "Hay quien cree que la democracia es votar, y a partir de ahí se acabó lo que se daba", ha apuntado.

Así se ha pronunciado este jueves en Pamplona, durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar', en un acto que ha contado con la participación del presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, y los diputados Sergio Sayas -secretario general del PPN- y Carlos García Adanero -portavoz del PPN en el Ayuntamiento de Pamplona-.

"No conviene confundir la democracia con votar y nada más. La democracia son muchas más cosas. Cuidado con los que creen eso y con los que se creen que todo se arregla a gritos y desde el extremismo", ha apuntado, tras añadir que "a un extremista no se le gana con otro extremista", ya que "eso provoca una división cuyas consecuencias para un país pueden ser incalculables".

Rajoy ha considerado que la democracia se basa, "sobre todo", en la separación de poderes y la independencia judicial. Sin esos valores, "la democracia retrocede y pierde calidad", y "no sabemos en qué puede terminar".

Además, ha subrayado que "sin Parlamento no hay democracia posible" y que "no es bueno" que esta institución "esté perdiendo parte de su vigor al someterse, cada vez más, a los designios del gobierno de turno, a veces de manera obscena". También ha considerado que "no es bueno" que el Gobierno "no presente los Presupuestos Generales y la Cámara no pueda opinar sobre los mismos". "En cualquier país normal, cuando el Gobierno no es capaz de aprobar los Presupuestos disuelve la Cámara", ha indicado.

Por otro lado, ha afirmado que "la mejor política económica es la que crea empleo de calidad, no chapuzas". Según Rajoy, el Estado "no debe suplantar a los emprendedores", sino "facilitar la tarea de la gente". "No se puede gastar lo que no se tiene ni vivir siempre de prestado, cuidado con la deuda pública. El exceso de regulación es malo para la economía y para la libertad individual. Los aranceles son malos para todos, para el que importa, para el que exporta y para el consumidor", ha remarcado.

Ha añadido Rajoy que los impuestos "deben ser justos y equilibrados". "La inflación es el único impuesto que existe sin que lo vote el Parlamento, es el más peligroso de los impuestos", ha subrayado, tras añadir que "a veces hay que tomar decisiones duras, pero por duras que sean no lo serán tanto como no tomar ninguna".

En cuanto a las redes digitales, ha señalado que en su momento "me parecían un agente de democratización", pero "hoy se ha convertido en un problema" por su capacidad para difundir "mensajes extremistas y radicales", en muchas ocasiones para "injuriar y calumniar, amparándose en el anonimato". "Una frase de un energúmeno vale más que la de un Premio Nobel", ha criticado. Por todo ello, ha afirmado que "igual que se ha regulado lo analógico, conviene regular también el mundo digital, más que nada para defender los derechos y libertades de las personas".

Respecto a la inmigración, "se ha convertido en munición electoral para los populistas". "Es el tema más difícil de resolver que hay en este momento en el mundo, pero se pueden dar pasos en la buena dirección, y nosotros los dimos", ha manifestado Rajoy, que ha apostado por "trabajar por una inmigración ordenada y legal".

Respecto a su libro, Rajoy ha explicado que en él "plasmo algunas convicciones mías sobre cuestiones que pienso que son importantes y hago algunas reflexiones que son resultado de lo que viví y aprendí a lo largo de 40 años que he dedicado a la vida política". Ha añadido que se trata de una publicación "clara, concisa y accesible", y que su objetivo es "que se entienda", empleando para ello "frases cortas" distribuidas en 17 capítulos independientes. Es, ha continuado, "un reflejo de mi manera de ser, de pensar y de ver la vida".

El libro, ha dicho, aborda "grandes cuestiones de siempre", como la democracia, la Constitución, la economía, o la política exterior. Pero también recoge "nuevos problemas y oportunidades", como la digitalización o las redes sociales, entre otras cuestiones.

De Sayas y Adanero, Rajoy ha afirmado que "siempre me parecieron personas sensatas y equilibradas" y "con la cabeza en su sitio". "No les he oído decir ninguna tontería, lo cual hoy es un mérito verdaderamente notable", ha manifestado, tras valorar su "compromiso, valentía y trabajo", al igual que al presidente del PPN, Javier García.

En su intervención, García ha agradecido a Rajoy su "forma de gobernar", basada en "la responsabilidad, estabilidad y respeto institucional". "Vivimos en una España inmersa en una grave crisis política, económica y social. Una crisis marcada por la inestabilidad, la corrupción y la pérdida de confianza y deterioro de las instituciones", manifestado.

Una situación que "desgraciadamente", también "padecemos en Navarra". "De hecho, lamentablemente, ha sido precisamente Navarra el origen y epicentro de una manera de hacer política que se ha extendido a Madrid y al resto del territorio nacional", ha añadido.

Por su parte, Sayas ha afirmado que "es un libro para degustar" cuya "esencia" es reivindicar la "necesidad de la buena política". A continuación, Adanero ha destacado que se trata de un libro que podría haberse titulado 'Manual de sentido común'" y que "frente al sanchismo, tenemos el arte de gobernar, la prudencia, el sentido común, el pensar en el conjunto de España, no pensar en uno mismo". Por eso, ha dicho, "tuvimos un presidente" como Mariano Rajoy.