Rampa en Iturrama. - JESUS M GARZARON

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a invertir el sentido de la rampa mecánica de bajada de Iturrama a partir de este martes para poder subir, mientras se lleva a cabo el arreglo de la habitual rampa de subida estropeada hace una semana. El motor estropeado se ha retirado ya con un camión grúa y se ha trasladado a un taller especializado en Madrid para su reparación. El plazo estimado del arreglo y puesta de nuevo en servicio de la rampa es de cuatro semanas.

Personal técnico municipal del área de Conservación Urbana y miembros de la contrata de mantenimiento EULEN han certificado este viernes en las propias rampas la posibilidad de poder cambiarles el sentido. De esta forma, cambiando el sentido de la rampa de bajada a rampa de subida, se facilita una mayor accesibilidad de cualquier persona que quiera desplazarse de la calle Río Ega a la calle Abejeras salvando los más de 7 metros de desnivel y sin necesidad de utilizar las escaleras.

El lunes se instalará la señalización para avisar del cambio de sentido, mediante vallas y cartelería. Durante esa jornada, ambas rampas permanecerán paradas. La rampa actualmente destinada a la bajada se pondrá en marcha en sentido de subida el martes a primera hora de la mañana, ha informado el Ayuntamiento.

El presupuesto previsto para este arreglo asciende a 20.671,41 euros. El presupuesto incluye retirada del motor de la rampa, su traslado a un taller especializado en Madrid, la sustitución del rodamiento principal y las cadenas dañados, la revisión y las pruebas en taller y, por último, la reinstalación y las pruebas de funcionamiento una vez colocado de nuevo el motor.