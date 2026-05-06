Reabierto al tráfico el túnel de El Perdón, que permanecía cerrado por un accidente de tráfico en su interior

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El tubo en sentido Pamplona del túnel de El Perdón ha sido reabierto al tráfico después de permanecer cerrado este miércoles por la mañana debido a un accidente de tráfico en su interior.

El siniestro había consistido en una colisión por alcance que se había producido a la altura del punto kilométrico 13,390. No se han registrado heridos y los vehículos ya han sido retirados.

Tras el accidente, el tráfico había sido desviado por la antigua nacional (NA-1110) por el puerto del Perdón, según han informado desde la Policía Foral.