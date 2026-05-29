Reabre la Oficina de Turismo tras la renovación de su espacio interior, inspirado en el mundo de la pelota vasca

Oficina de Turismo - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo ha reabierto este viernes después de más de cuatro meses de obras para reformar su espacio interior. El nuevo diseño, "más funcional para favorecer la atención al público", se inspira en el mundo pelotazale para sumarse así al proyecto de Capitalidad Mundial de la Pelota Vasca.

Se han aprovechado los trabajos para modernizar la oficina con nuevo mobiliario digital y para adecuarla a la normativa de atención ciudadana accesible e inclusiva.

La Oficina de Turismo recupera su horario habitual en este momento de temporada media, con apertura hasta el 1 de julio de lunes a sábados, de 10 a 14 horas por la mañana y de 15 a 18 horas por la tarde, y los domingos, de 10 a 14 horas.

A partir del 1 de julio, y hasta el 15 de septiembre, en lo que se considera temporada alta, entrará en vigor el horario de verano, con la oficina abierta de lunes a sábado de forma inunterrumpida de 10 a 18 horas y los domingos solo por la mañana, de 10 a 14 horas.

El nuevo concepto de oficina genera tres espacios interiores diferenciados. En la zona central, frente a la puerta de entrada, se ha habilitado una mesa con diferentes puestos de atención a turistas y visitantes.

Entrando a la derecha, se encuentra la zona de espera, que se ha concebido como un espacio orgánico y funcional, con módulos curvos como asientos y jardineras. La parte izquierda de la oficina se establece como punto de atención puntual, con módulos circulares a diferentes alturas. La decoración se completa con elementos, materiales y objetos relacionados con la pelota vasca.

Las obras las ha ejecutado la empresa Aguaser Suministros y Servicios con un presupuesto de 81.931,52 euros. El diseño se ha basado en el proyecto redactado por Moatelier Studio, Espacios & Diseño.

Esta actuación está financiada por los fondos europeos Next Generation UE y, concretamente, forman parte de la Componente 14 'Plan de Modernización y competitividad del sector turístico', en la inversión nº1 'Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad', Submedida 2 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destino' para actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

ACCESIBILIDAD Y VISITAS GUIADAS

La oficina de turismo recién abierta cuenta con tres puestos de atención: entre ellos, el puesto número dos, está adaptado para personas con discapacidad, ya que cuenta con señales podotáctiles y un bucle magnético.

La oficina incluye, además, el servicio de interpretación para personas sordas fruto del reciente acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Pamplona con la Asociación de Personas Sordas de Navarra - ASORNA.

Asimismo, se ha habilitado un puesto de atención rápida para los momentos de mayor actividad o en temporada alta, para prestar una atención más rápida a las personas visitantes y evitar la formación de colas de espera.

Con el fin de modernizar el servicio de la oficina de turismo, se ha contratado un sistema de gestión de la atención a visitantes que permite el envío de información turística digital evitando el uso de folletos y papel, la valoración del servicio, la gestión del almacén o el sistema de Iturno para la gestión del turno en la oficina.

El objetivo de la oficina de turismo es "proporcionar un servicio esencial para que las personas visitantes disfruten de la ciudad y todo el destino de Navarra".

De hecho, la oficina se encuentra dentro de la red de oficinas de Gobierno de Navarra gracias a un convenio que permite que, además de los materiales publicados por el Ayuntamiento de Pamplona, la oficina cuente con material turístico de toda la región, incluidos folletos y planos.

Otro de los servicios de la oficina es la promoción de los espacios, eventos e imagen de la ciudad. En este sentido, desde la oficina de turismo se ofrecen visitas guiadas durante todo el año.

El Ayuntamiento de Pamplona ha creado una oferta de actividades en torno a la pelota. Este sábado, 30 de mayo, se podrá disfrutar de la visita experiencial en torno a la historia de la pelota vasca: Ruta por la historia de la pelota vasca en Pamplona, y el próximo 6 de junio, la visita en la que se profundiza en la historia y obra del genial artista Jorge Oteiza y la pelota.

Toda la información de las visitas se puede consultar en https://visitas.pamplona.es/ La Oficina de Turismo de Pamplona, servicio municipal dependiente del Ayuntamiento de Pamplona, está gestionada mediante licitación por la empresa SEDENA S.L., que se encarga tanto del funcionamiento del servicio como de la gestión del personal, siguiendo las directrices marcadas por el Servicio de Turismo municipal.

La plantilla está integrada por un equipo técnico y por informadores turísticos. Las atenciones se ofrecen en cuatro idiomas: castellano, euskera, inglés y francés.

El cercano Espacio SanfermIN! Espazioa, en la cuesta de Santo Domingo, también de titularidad municipal, se gestiona bajo este mismo modelo.