La recaudación de la Hacienda Foral de Navarra en marzo superó los 1.544 millones de euros

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PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada en el mes de marzo alcanzaba los 1.544,8 millones de euros. Frente a los 1.463,3 millones de euros ingresados en marzo del 2025, supone un incremento interanual del 5,6%. Este dato es fruto de un aumento en la recaudación íntegra del 6,7% y en las devoluciones en un 11,3%.

En marzo se contabilizan los ingresos de las cuotas que corresponden a enero, los impuestos no periódicos y los extemporáneos, a lo que se añaden los ajustes fiscales liquidados con el Estado en el mes, los relativos al primer trimestre del año en curso y la liquidación definitiva del anterior, ha informado el Gobierno foral.

La recaudación por gestión directa de Hacienda Foral creció un 10,1% en términos interanuales mientras que los ajustes fiscales disminuyeron un 3,8%.

En un análisis por capítulos, se observa que la recaudación líquida de los impuestos directos llegó en marzo a los 781,4 millones de euros, es decir, un 8,5% de incremento interanual. La recaudación de impuestos indirectos crecía en un 2,6%, con 755 millones de euros.

DETALLE POR FIGURAS IMPOSITIVAS

Examinando el comportamiento de cada tributo, en IRPF la recaudación por gestión directa acumulada ascendió a 668,1 millones de euros, un 9,4% más que lo recaudado en marzo del pasado año. Este valor estuvo respaldado principalmente por el buen comportamiento de las retenciones de trabajo, con 595,7 millones de euros, un 8,8% por encima de los valores obtenidos el pasado año; y por una recaudación de las retenciones de capital de 51,4 millones, un 12,1% superior a 2025.

El Impuesto de Sociedades, con 28,1 millones de euros, ofreció en marzo unos valores superiores a los del pasado año en el mismo mes, debido al aumento de retenciones de capital para este impuesto, que acumulan este año 22 millones de euros.

La recaudación por gestión directa de IVA, por su parte, creció un 19,8%, un desarrollo motivado por una mayor recaudación íntegra, un 7,4% por encima de la de 2025. Este crecimiento responde, fundamentalmente, al buen comportamiento de las cuotas correspondientes a diciembre y al cuarto trimestre de 2025, ha añadido el Ejecutivo.

Los Impuestos Especiales también vieron ligeramente incrementada su recaudación por gestión directa, concretamente en un 0,6%, porcentaje explicado por un aumento en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos del 10,1% y por una disminución del Impuesto sobre Alcoholes, del 28,9%. Respecto a los ajustes fiscales, se liquidó con el Estado el ajuste por Retenciones de Trabajo y Capital mobiliario y los ajustes por IVA y por Impuestos Especiales correspondientes a los provisionales del primer trimestre, así como la regularización definitiva de 2025.

El ajuste por Retenciones de Trabajo y de Capital mobiliario alcanzaba la cifra de 45 millones a favor de Navarra, la misma que el ejercicio año. El ajuste por IVA refleja una recaudación líquida de 466,5 millones de euros a favor de Navarra, un 5,9% por encima de lo ingresado en 2025.

En cambio, los ajustes por Impuestos Especiales presentaron un saldo neto a favor del Estado de 48,3 millones de euros. A ellos se añade la Regularización del Tipo Autonómico de Hidrocarburos de este trimestre, por valor de 1,9 millones de euros, también a favor del Estado.

La recaudación líquida tributaria de la Hacienda Foral de Navarra acumulada en marzo ascendió a 1.544,8 millones de euros que, en un presupuesto de ingresos fijado para este año en 5.813,4 millones euros, supone un 26,6% de grado de ejecución.