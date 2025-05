Rechazada una moción para garantizar la presencia de especialistas en Radiología en Estella y Tudela

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción por la que se instaba al Gobierno foral a "garantizar la presencia diaria y continuada" de médicos especialistas en Radiología en los hospitales comarcales de Estella y Tudela, que ha obtenido únicamente el apoyo de UPN, PPN y Vox, frente a los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

En concreto, la moción, presentada por UPN, emplazaba al Ejecutivo a "garantizar la presencia diaria y continuada de médicos especialistas en Radiología en los hospitales comarcales de Estella y Tudela, asegurando la cobertura de guardias y la realización de pruebas diagnósticas urgentes sin necesidad de derivaciones a otros centros".

También reclamaba "implementar medidas urgentes para cubrir las vacantes existentes en los servicios de Radiología de ambos hospitales" y "evaluar y, en su caso, revisar el modelo del Área Funcional de Radiología única para asegurar que no comprometa la calidad de la atención sanitaria en los hospitales comarcales y que garantice una distribución equitativa de los recursos humanos y materiales". Por último, se planteaba "informar en el periodo de 6 meses al Parlamento de Navarra sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos" en esta cuestión.

En nombre de UPN, Leticia San Martín ha destacado "las dificultades que están teniendo los servicios de Radiología" en los hospitales Reina Sofía de Tudela y García Orcoyen de Estella, ya que en Estella, "de 6 radiólogos, hay solo uno trabajando" y en Tudela, con 10 plazas, "hay solo 6 trabajando". Esto supone "el traslado de pacientes a Pamplona cuando no hay radiólogo de guardia" o que una ecografía, "aunque sea la prueba indicada", sea "sustituida por un escáner".

Maite Esporrín, del PSN, ha rechazado que se realicen "exageraciones" sobre la situación sanitaria, que "no son creíbles, por mucho que las digan". "La escasez de médicos radiólogos es un problema creciente en muchos países, incluyendo España", ha subrayado, tras añadir que "la formación de radiólogos no se ajusta a la demanda, y la formación es muy larga". "La jubilación y el abandono de la profesión es otra de las causas de que haya pocos radiólogos", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Txomin González ha señalado que la moción "no propone soluciones a los problemas, pide que se garantice la atención" en las áreas de Tudela y Estella, "y es algo que compartimos". Sin embargo, "lo que no dice cómo conseguir esto". "Creemos que se ignoran las causas que han generado estas deficiencias y creemos que la reflexión debería de ir en ese sentido y en buscar soluciones", ha comentado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha considerado que "lo que plantea la moción es algo carente de todo sentido, si no es el máximo interés de UPN en el intento de convencer a la ciudadanía de que nuestro sistema público de salud es un desastre". Según ha subrayado, la radiología "es una de las especialidades médicas que más afectada está por la falta de profesionales". "No es algo desconocido, ni algo que ha surgido de repente e inesperadamente", ha manifestado, tras añadir que "es un problema que se remonta a muchos años atrás" y que "no lo sufre solamente Navarra".

Irene Royo, del PPN, ha considerado que "con toda la gravedad que conlleva" que en ambos hospitales "no esté garantizada la presencia de radiólogos", esto "podría ser tolerable puntualmente si no fuese porque vemos que esto es la punta del iceberg de un problema gigante, enorme, de falta de profesionales en los hospitales comarcales y en el mundo rural". "La situación de la sanidad es bochornosa", ha criticado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha destacado que "dentro de los avances que se están haciendo en el Departamento", las "expectativas son buenas". Entre otras cuestiones, "parece que va a mejorar la situación próximamente con la contratación que está programada de varios profesionales que permitirá reforzar" Tudela y Estella. "Pero independientemente de que esta sea la situación ideal o no, la realidad es que esta es la que tenemos hoy día con los recursos existentes, y se avanza despacio, muy despacio si quiere, se lo puedo llegar a comprar, pero se avanza", ha reivindicado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que "el déficit de especialistas es cada vez más acusado en la Comunidad foral", pero "es mucho más grave" en hospitales comarcales. En el caso de Tudela y Estella, "la situación es sangrante", y "esa falta de radiólogos tiene efectos perniciosos" tanto para los pacientes como para los propios médicos y sus guardias. En cuanto a la moción en sí, ha considerado que "hubiera sido interesante" que planteara "alguna aportación y soluciones".