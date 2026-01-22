Rechazada una moción para suspender la obligatoriedad de la baliza V16 en vehículos

Archivo - Vista del Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Vox en la que se instaba al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 para los vehículos, "con el fin de no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas" y "hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial".

Vox no ha recabado ningún apoyo a la iniciativa, ya que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra, y UPN y PPN se han abstenido.

La moción instaba a continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera.

Otra de las reivindicaciones de Vox era que el Gobierno de España garantizara que "ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera".

También instaba al Gobierno de España a "impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción -combustión, híbridas y eléctricas- sin imposiciones ideológicas".

Por último, reclamaba al Ejecutivo central que cesara en su "promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva, y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles".

En la defensa de la moción, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "en un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, sobre todo en fecha de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada y no cuenta con una justificación técnica sólida".

El PPN ha presentado una enmienda para modificar la propuesta de Vox en el sentido de aplazar la obligatoriedad de la baliza incorporando la petición de que "se impulse un proceso integral de evaluación de la señal luminosa, que incluya la elaboración de un informe técnico actualizado sobre su eficacia en distintos escenarios, la realización de un informe anual que permita valorar su implantación, y desarrollar nuevas campañas de información dirigidas a los conductores y los profeisonales de la seguridad vial". Vox no ha aceptado la enmienda.

La parlamentaria del PPN Irene Royo, que ha colocado una baliza en la tribuna durante su intervención, ha señalado que ella es "una de esas personas que compró la baliza cuando se aprobó la norma, pero no sé si es válida o no, porque hay una falta de información enorme, a pesar de que en las instrucciones se diga que es una baliza homologada por la DGT". "Si salva vidas y se demuestra que es eficaz, desde luego el Partido Popular pedirá que sea obligatoria, pero ha sido tan desastrosa la campaña llevada a cabo por este Gobierno, que nos lleva a pedir un aplazamiento de esa obligatoriedad", ha señalado.

La parlamentaria de UPN Yolanda Ibáñez ha defendido que "toda medida que mejore la seguridad vial es positiva, por eso no rechazamos de forma tajante el uso de la baliza, pero no nos parece correcto que se haga obligatorio algo sin haber demostrado de manera clara que la medida adoptada es más segura que las medidas existentes". "Parece ser que la baliza presenta limitaciones relevantes de eficacia y se ha impuesto una obligatoriedad con muchas dudas", ha indicado, para expresar su apoyo a la enmienda presentada por el PP y, dado que no ha sido aceptada por Vox, UPN se ha abstenido.

El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha afirmado que fue el propio grupo de Vox el que propuso en el Congreso implantar la baliza y ha anunciado su rechazo a la moción registrada en el Parlamento foral. En el mismo sentido se ha pronunciado el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido, refiriéndose al planteamiento realizado por Vox en el Congreso.

EH Bildu y Geroa Bai no han intervenido, como suelen hacer en las iniciativas presentadas por Vox.