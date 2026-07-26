Rechazo unánime del Ayuntamiento de Tudela a la presunta agresión sexual a una menor

PAMPLONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Tudela han aprobado este domingo por unanimidad una declaración institucional por la que muestran su "total rechazo y condena" ante la presunta agresión sexual a una menor cometida en la noche del sábado al domingo en la capital ribera y expresan su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además del máximo respeto a su intimidad, sus derechos y al desarrollo de la investigación". El presunto autor de los hechos ha sido detenido.

En aplicación del II Protocolo Local para la Coordinación de la Actuación ante la Violencia contra las Mujeres en Tudela, y tras la coordinación mantenida en el seno de la Mesa Gestora de Comunicación, respetando asimismo la voluntad expresada por la familia de la víctima, que ha solicitado no realizar actos públicos de concentración, el Ayuntamiento considera que la declaración aprobada constituye "la respuesta institucional adecuada y coherente con los principios de apoyo a la víctima, respeto a su entorno y rechazo firme de toda manifestación de violencia contra las mujeres".

El Ayuntamiento de Tudela se ha reafirmado en su "rechazo y condena a cualquier tipo de violencia contra las mujeres que se produzca en nuestra ciudad" y se compromete a "continuar trabajando para eliminar dicha violencia, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos".

El Consistorio ha instado a "la ciudadanía tudelana, hombres y mujeres, a mostrar una actitud activa frente a la violencia contra las mujeres y a contribuir a un modelo social y cultural que proteja a las mujeres, sin justificar jamás al agresor bajo la premisa de la fiesta".

Por último, el Ayuntamiento ha reiterado su "firme compromiso de trabajar en la erradicación de cuantas formas de violencia atentan contra la vida, la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres".