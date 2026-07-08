Recibe el alta el joven guipuzcoano que había recibido un puntazo de un toro en el segundo encierro

Segundo encierro de los Sanfermines de 2026 - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El guipuzcoano L.B.G, de 23 años y vecino de Idiazabal, que este martes había sufrido un puntazo en el brazo derecho durante el segundo encierro de los Sanfermines, ya ha recibido el alta.
Se trata de uno de los tres heridos que ha dejado el segundo encierro, protagonizado por los toros de Cebada Gago. El joven había sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra desde el tramo de Telefónica sur, con pronóstico leve.
Otras dos atenciones se han registrado ya en el interior de la Plaza de Toros. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en pierna y otro mozo con una hemorragia no masiva por caída en un brazo.
Los otros tres corredores ingresados tras el primer encierro de las fiestas, protagonizado ayer lunes por toros de Fuente Ymbro, recibieron el alta el mismo lunes, de forma que no permanece ingresado ningún corredor.