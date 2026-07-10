Reciben el alta cuatro de los seis corredores heridos en el cuarto encierro de los Sanfermines

Cuarto encierro de los Sanfermines de 2026 - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los seis corredores heridos en el cuarto encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de la ganadería Álvaro Núñez, han recibido el alta médica, mientras que dos de ellos permanecen ingresados con pronóstico grave.

En concreto, han recibido el alta A.E.I, varón de 39 años, residente en Mañaria (Vizcaya), que había sido trasladado desde Mercaderes con un politraumatismos y una fractura en un tobillo; E.M.D, de 34 años y vecino de Meco (Madrid), que había sido evacuado desde Espoz y Mina con una fractura en el tobillo izquierdo; P.G.R, un joven de 23 años de Carcastillo que había sufrido policontusiones en el tramo de Mercaderes; y A.C.P, varón de 60 años, vecino de Villacarrillo (Jaén), que había sido trasladado al HUN desde Santo Domingo con una fractura en la muñeca izquierda.

Por su parte, continúan ingresados F.G.L, varón de 63 años y vecino de Zizur Mayor, que había sido evacuado desde Santo Domingo con una fractura de la cadera con pronóstico grave; y M.C.M, varón de 65 años de Castro del Río (Córdoba), que había sido trasladado desde la Plaza de toros con contusión pulmonar y neumotorax bilateral. Este último se encuentra ingresado en la UCI y su pronóstico es grave.

En cuanto a los corredores heridos en el encierro de ayer jueves permanecen ingresados dos de ellos. Por un lado, el joven alemán de 29 años que recibió una herida por asta de toro en el húmero izquierdo en el tramo de Telefónica. Está ingresado y estable. El segundo es un joven navarro de 23 años con una fractura con hundimiento y ligera conminución de la pared anterior del seno frontal, y fractura de huesos propios nasales.