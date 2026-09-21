Reciben el alta todos los pacientes heridos en el incendio de Padre Menni excepto dos

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los pacientes que se encontraban en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) a raíz del incendio en la clínica Padre Menni de Pamplona han sido dados de alta a excepción de un varon de 62 años que permanece en UCI y una mujer de 37 años que continua ingresada en Psiquiatria, según han informado desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que una mujer de 56 años, usuaria de la residencia, falleció como consecuencia del incendio y otras 18 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN). A última hora del domingo, once de ellas continuaban ingresadas, y uno de los pacientes que se encontraba en Observación pasó a hospitalización convencional.

Los seis trabajadores del centro atendidos fueron dados de alta a domicilio particular tras su atención por intoxicación de humo leve.