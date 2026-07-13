Reciben el alta tres de los cuatro corredores trasladados al HUN tras el séptimo encierro

Uno de los heridos atendidos por voluntarios de Cruz Roja en el séptimo encierro de los Sanfermines de 2026 - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres de los cuatro corredores que han sido trasladados este lunes al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el séptimo encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de la ganadería Miura, han recibido el alta médica.

Se trata de L.P.S., de 21 años, de Huarte, trasladado desde Mercaderes con traumatismo craneal y costal; A.R.P., de 32 años, de Tauste (Zaragoza), evacuado desde Mercaderes con contusión periorbitaria derecha y en la rodilla izquierda; e I.B.R., de 54 años, de Pamplona, trasladado desde la Bajada de Javier con traumatismo craneoencefálico y Scalp.

Por su parte, permanece ingresado A.M.G., de 25 años, de Alcalá La Real (Jaén), que ha sufrido contusión en espalda dorsal derecha y en la rodilla y ha sido evacuado desde Labrit. Presenta policontusiones por un traumatismo por asta de toro (varetazo) de primer grado con sangre en zona lumbar.

El resto de los corredores ingresados en el HUN tras los anteriores encierros han sido dados de alta, a excepción de M.C.M, varón de 65 años de Castro del Río (Córdoba), que ingresó el día 10 con un neumotórax bilateral y contusión pulmonar; F.G.L, varón de 63 años de Zizur Mayor que también ingresó el día 10 con una fractura de cadera izquierda; y S.M.L, varón de 30 años de Alicante que ingresó el día 11 con una cornada y herida facial.