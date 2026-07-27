La Red Civivox propone películas, conciertos, teatro-circo e instalaciones lúdicas en su programación estival

Cartel de la programación de Civivox. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) - La Red Civivox ha presentado este lunes la oferta de actividades culturales para el verano, con una treintena de sesiones gratuitas dirigidas a toda la ciudadanía, de lunes a viernes, en horario de tarde. La programación incluye la proyección de 22 películas, 10 conciertos, 3 obras de teatro 5 instalaciones lúdicas y un espacio creativo, que integran los ciclos Noches de cine, Versionando, Kultura Plazaz Plaza y Ezpeleta en juego.

Los principales detalles de la programación de la Red Civivox los ha dado a conocer la concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki Unzu, y el director del área, Íñigo Gómez Eguíluz. La programación se abre este miércoles, con la primera película de Noches de cine, en el parque de Etxabakoitz, y se cierra el jueves 28, con el concierto de Hondora en la plaza Felisa Munárriz, en Milagrosa.

El ciclo Noches de cine, a las 22 horas, se estrena este miércoles en el parque de Etxabakoitz, con la película estadounidense de animación 'Harold y el lápiz mágico' (2024); al día siguiente, el cine de animación sigue siendo protagonista con el filme ruso 'Guardianes en la ópera' (2023). El relevo lo cogerá Lezkairu, el viernes, con la película en euskera 'Oink, oink' (2022), también de animación, procedente de Países Bajos.

El ciclo combina películas en castellano y en euskera (con subtítulos en castellano), de diferentes épocas, con un guiño al pasado con la película 'Secretos del corazón' (1997), del pamplonés Montxo Armendáriz, o 'La lengua de las mariposas' (1999), de José Luis Cuerda, que se podrán ver en el parque de Yamaguchi los lunes 3 y 10 de agosto, respectivamente. También se programan clásicos como 'Misión Imposible' (1996) o 'Parque Jurásico' (1993), en el bulevard de Iturrama, los miércoles 19 y 26 de agosto.

VERSIONANDO, KULTURA PLAZAZ PLAZA Y EZPELETA EN JUEGO

La plaza de San José vuelve a acoger el ciclo 'Versionando', con cuatro conciertos en directo de grupos locales de versiones, los lunes, a partir de las ocho de la tarde. Por el escenario de la plaza pasarán, entre el lunes 3 y el lunes 24, las formaciones The Rock Drill, Four Korners, Yabalia y Spirit. La música que interpretarán es rock y heavy, con temas clásicos del rock nacional e internacional de la década de los 70 y los 80, incluidas bandas como Van Halen, Neil Young, Guns N' Roses, Bon Jovi, Gary Moore o Europe. El grupo de Villava Yabalia interpretará temas propios y versiones en euskera.

Los barrios también disfrutan de las actividades del programa, con el ciclo 'Kultura plazaz plaza', que este año llega, en su segunda edición, a Etxabakoitz, Txantrea y Milagrosa. Las nueve propuestas, en castellano y en euskera, incluyen tres obras de teatro-circo de calle y tres conciertos familiares, los lunes, martes o miércoles, a las 19.30 horas, y tres conciertos para todos los públicos los viernes, a las 20 horas. El ciclo abarca desde el martes 4 hasta el viernes 28 de agosto.

El ciclo que completa el programa es 'Ezpeleta en juego', con ocho sesiones para público infantil y familiar en el patio del Palacio de Ezpeleta, con entrada por la calle de San Francisco. Las propuestas, de 18 a 21 horas, incluyen instalaciones participativas como 'Arrels', de Toc de fusta, el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto; 'Steam pinballs', de Holoqué, el martes 11 de agosto, y el espacio creativo '¿Y tú, qué les dirías?', de Art Cinco; 'Laberint II' y 'Titeretú', de Itinerania, el jueves 13; y 'El patio en juego', el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, con juegos artesanales a tamaño gigante.