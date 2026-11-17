Participantes en la asamblea de la Red Explora Navarra celebrada en Salinas de Oro - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Explora Navarra ha celebrado su segunda asamblea anual con la propuesta de nuevas actividades y con un espacio reservado al intercambio entre entidades. Además, ha servido para la incorporación de cinco nuevas entidades socias, alcanzando así las 100 entidades adheridas.

Estas entidades, según han indicado desde el Gobierno en una nota, "gestionan una parte muy importante de los recursos naturales y patrimoniales del conjunto de Navarra".

Durante la asamblea, el director general de Administración Local y Despoblación del Departamento de Cohesión Territorial del GObierno de Navarra, Jesús María Rodríguez, ha puesto en valor las actuaciones de la Red y "su contribución a la gestión sostenible de los territorios".

El impulso al emprendimiento, el empleo sostenible o la economía social que sustentan la Red Explora "son claves tanto para la cohesión territorial como para afrontar el reto demográfico". Para ello, el Gobierno de Navarra ha financiado en 2026, quince proyectos en espacios e itinerarios de Red Explora Navarra / Nafarroa Ezagutu Sarea por valor de 262.090 euros.

Se han incorporado el Ayuntamiento de Yesa, el Ayuntamiento de Val de Goñi / Goñerri, el Concejo de Aizpún, el Ayuntamiento de Larraun y la Asociación Cultural de Almadieros Navarros. Además, se incorporaron a la Red nuevos espacios a petición de entidades ya adheridas, correspondientes a los Ayuntamientos de Eslava, Peralta / Azkoien y Olite / Erriberri, así como a la Junta General del Valle de Aezkoa.

La asamblea ha incluido también una dinámica participativa con las entidades asistentes para identificar intereses, retos y posibles soluciones compartidas. Las aportaciones recogidas servirán de base para concretar la programación de actividades y adaptar las actuaciones previstas por la Red durante 2027.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN 2026

Durante la asamblea se presentaron las principales actuaciones desarrolladas a lo largo de 2026 en ámbitos como la accesibilidad, la sostenibilidad, la cooperación entre entidades, así como "innovaciones importantes" relacionadas con la gestión compartida de espacios e itinerarios integrados en la Red.

Entre las iniciativas expuestas ha figurado el programa Red Explora Accesible, que se desarrolló a través de un programa de formación dirigido a personal técnico y el desarrollo de experiencias piloto que tuvieron lugar en distintos espacios de la Red.

El programa formativo contó con 17 participantes y 45 horas de formación, mientras que las actividades se desarrollaron en el Paisaje Protegido de Elía, el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier y la Vía Verde del Plazaola y reunieron a 67 participantes.

Asimismo, en el ámbito de la cooperación se ha informado sobre las experiencias de contratación mancomunada de actividades, impulsadas en Tierra Estella-Lizarra y Larraun-Leitzaldea, una fórmula de trabajo colaborativo mediante la cual distintas entidades de la Red han diseñado, cofinanciado y ejecutado programas conjuntos de actividades.

En Larraun-Leitzaldea, la iniciativa fue coordinada por el Consorcio Turístico Plazaola junto con los ayuntamientos de Lekunberri, Larraun, Araitz y Betelu, mientras que en Tierra Estella participaron la Asociación Tierras de Iranzu, la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas y los ayuntamientos de Valle de Yerri / Deierri, Guesálaz / Gesalatz, Salinas de Oro / Jaitz y Améscoa Baja.

Los programas desarrollados incluyeron un total de 17 actividades orientadas al uso sostenible de los espacios naturales y culturales, la sensibilización ambiental, la participación local y la dinamización territorial, y contaron con la participación de 604 personas. Estas actuaciones favorecieron además la coordinación entre las entidades gestoras de los espacios e itinerarios implicados.

También se presentaron otras actuaciones desarrolladas durante el ejercicio, entre ellas el repositorio compartido de documentación técnica y la herramienta de gestión de reservas y control de accesos utilizada por 21 entidades de la Red, mediante la cual se gestionaron 12.363 visitas a lo largo de 2026.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA SAL

La jornada, que ha contado con la asistencia técnica de Nasuvinsa, a través de su agencia Lursarea, ha incluido también una visita al nuevo Centro de Interpretación de la Sal de Salinas de Oro, donde las personas asistentes pudieron conocer este recurso vinculado al patrimonio salinero del municipio y participar en una cata de sal organizada por las entidades anfitrionas: el Ayuntamiento de Salinas de Oro / Jaitz y la asociación Tierras de Iranzu.

Estas visitas forman parte de la dinámica habitual de los encuentros de la Red y tienen como objetivo "favorecer el conocimiento de iniciativas impulsadas por las entidades socias, facilitar el intercambio de experiencias y generar espacios de relación entre las personas vinculadas a la gestión de espacios naturales, recursos patrimoniales e itinerarios de interés de Navarra".