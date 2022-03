La Red de Teatros de Navarra presenta 'Sendaberri, Nuevos Paisajes Escénicos' con la participación de 29 localidades

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Teatros de Navarra ha presentado 'Sendaberri, Nuevos paisajes escénicos - Paisaia eszeniko berriak', programa propio de la entidad diseñado en colaboración con el departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. Heredero del hasta ahora Circuito de la Red de Teatros de Navarra, llega a su quinto aniversario tras un periodo de implementación de cambios que comienza en el propio nombre y la imagen del ciclo.

Sendaberri es un juego de palabras que mezclando castellano y euskera significa nuevas sendas, nuevos caminos. Ese es precisamente el objetivo principal del ciclo, "enriquecer y complementar la programación habitual de los espacios escénicos de la RTN-NAS, a través de espectáculos que generen conciencia crítica cuya programación, al no estar destinada a un público de masas, tiende a resultar más complicada", han explicado los responsables de su organización.

En esta edición se han programado "propuestas escénicas de Teatro, Danza y Circo de calidad contrastada, que profundizan en temáticas que apuestan por cuestiones sociales, de perspectiva de género, así como propuestas que emplean nuevos lenguajes escénicos", han añadido.

Este proyecto de la Red de Teatros de Navarra recibe una aportación de 100.000 euros por parte del Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, y en esta edición se complementa con los 96.000 euros que aportan los espacios escénicos participantes. 196.000 euros en total, que se destinan íntegramente al pago del caché de las compañías.

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha participado en la presentación de la programación del Circuito 'Sendaberri, Nuevos paisajes escénicos - Paisaia eszeniko berriak', acompañado del presidente de la Red de Teatros de Navarra, Pello Gurbindo, del técnico del circuito, Iker Bengotxea y de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar, Saki Ortigosa.

PROGRAMACIÓN 2022

En total, Sendaberri ofrecerá 55 funciones de 12 compañías, que se presentará en 29 localidades navarras; 32 funciones en el período primaveral, y 23 funciones en otoño.

Entre las propuestas de artistas de Navarra se encuentran los espectáculos 'La Reina del Arga/Argako Erregina' de Estefanía de Paz Asín, recientemente galardonada con el Premio Feten 2022 a Mejor Interpretación; 'Con los ojos abiertos' de la compañía Iluna Producciones, una obra de teatro testimonial sobre la vida del poeta Miguel Hernández y sus pasiones; 'El Rey Tuerto', coproducción de la compañía navarra Inextremis y Tanttaka Teatroa, comedia social con tintes políticos; o 'Lucio, una reflexión escénica' de Yerbabuena Producciones, espectáculo multidisciplinar que hibrida el cómic, el documental, la performance y la música, para acercar a un público amplio la controvertida figura de Lucio Urtubia.

A todas estas, se suma 'Consevando Memoria' de El Patio Teatro, trabajo protagonizado por la navarra Izaskun Fernández galardonado con el Premio Ojo Crítico de RNE de Teatro 2021, entre otros; poético y bello homenaje a los abuelos y abuelas, a través del teatro de objetos y la palabra.

La danza llega de la mano de 'Re-Des', de la compañía Dan-Zai liderada por Andrea Irurzun, espectáculo que profundiza en cómo la influencia de las redes sociales en la sociedad actual y el título 'Pioneras-Aitzindariak' de la compañía iXa formada por la estellesa Sayoa Belarra y Xian Martínez, propuesta de danza cuya dramaturgia homenajea a las pioneras, las que iniciaron la batalla por la igualdad.

La empresa navarra de distribución de espectáculos Quiero Teatro ofrece el espectáculo 'Suspensión' de la Compañía de circo Nueveuno, sobre las relaciones entre hombres y la crisis de identidad masculina y 'Los viajes de Bowa' de La Gata Japonesa (Elena Vives), compañía referente en la creación de circo contemporáneo.

Por último, Teatro en Vilo, "compañía multipremiada y referente en la nueva creación teatral", indican, presentará el espectáculo 'Hoy puede ser mi gran noche', un relato desgarrador, no sin sus dosis de humor, en el que una mujer se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera. AKA Teatro nos acerca 'A.K.A. (Also Known As)', espectáculo con Premio Max al mejor actor y mejor autoría revelación. Y finalmente la compañía La Dramática Errante representará sus últimos trabajos 'Yerma' y 'Altsasu'.

ACTIVIDADES PARALELAS

El ciclo arranca este domingo con la función de 'La reina del Arga' en la Casa de Cultura de Beriáin, acompañada de una exposición sobre la figura de Remigia Echarren, que se podrá visitar en el propio espacio escénico hasta el 9 de marzo, y es que en esta edición todas las funciones vendrán acompañadas de actividades paralelas como talleres, exposiciones o encuentros temáticos en días previos a la función, o encuentros con el público antes o después de las funciones.

Esta línea de trabajo con públicos abierta en anteriores ediciones del circuito, se consolida ya como algo característico de Sendaberri y se ha tenido muy en cuenta en el diseño de la programación y proceso de selección de las compañías, ha informado el Ejecutivo.