Las redes sociales municipales llevarán la Navidad de Pamplona a los móviles. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona llevará estas navidades a las redes sociales las principales actividades organizadas durante estas fechas en la capital. A través de vídeos breves, los perfiles municipales en Instagram, Facebook, X y TikTok transmitirán una treintena de celebraciones, llegando a todos los barrios de la ciudad.

Además, la ciudadanía también podrá consultar el programa de actividades que el Ayuntamiento de Pamplona propone con motivo de estas fechas o participar con sus videos y publicaciones a través de la etiqueta #LaNavidadEstáEnPamplona #EguberriakIruñeanDira.

Cada día durante el periodo navideño los perfiles en redes sociales del Ayuntamiento de Pamplona (@Pamplona_Ayto e @Iruna_Udala), junto con los temáticos del ámbito de la cultura (@PamplonaEsCultura e @IrunaKulturaDa) y del turismo (@Visitpamplona) de la ciudad, llevarán a la ciudadanía el espíritu festivo mostrando a través de vídeos breves los principales actos que se celebren, tanto en el centro urbano como en cada uno de sus barrios, ha informado el Ayuntamiento.

Estas actividades irán desde los tradicionales desfiles de Olentzero y Reyes Magos hasta citas musicales o recorridos de algunas de las comparsas de gigantes y cabezudos. Las redes sociales municipales también transmitirán el ambiente de los puntos clave de la celebración de las fiestas, como la pista de hielo y el mercado de Navidad de la Plaza del Castillo o el espacio 'TxikiPamp', que durante estas fechas se ubicará en la antigua estación de autobuses.

La ciudadanía podrá participar en esta difusión utilizando en los vídeos o posts que publiquen sobre las fiestas las etiquetas #LaNavidadEstáEnPamplona #EguberriakIruñeanDira y #VisitPamplona o citando a las cuentas de turismo del Ayuntamiento de Pamplona @VisitPamplona. Cada día se seleccionarán y compartirán alguna de esas publicaciones, de cara a mostrar una imagen más plural y diversa de la ciudad en Navidad.

Las redes sociales municipales serán también durante las fechas navideñas el lugar donde se pueda acudir para consultar la programación que el Ayuntamiento ha preparado para estos días. Las historias de Facebook e Instagram recordarán cada jornada las principales propuestas de ocio que ofrece la ciudad, que también se podrán consultar recopiladas en un espacio destacado en la portada de las cuentas municipales en Instagram.