Se reducen a un tercio las denuncias de Policía Municipal de Pamplona por tenencia de armas blancas

Arma incautada. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias y las incautaciones de armas blancas se han reducido considerablemente en Pamplona en los últimos tres años. Los datos aportados por Policía Municipal de Pamplona arrojan un descenso del 62,1% en el número de denuncias realizadas por infracciones de la ley de seguridad ciudadana en lo referente a armas blancas entre 2023 y 2025.

El descenso ha sido continuo en estos años, marcando lo que parece ser una tendencia, según ha informado el Ayuntamiento. Frente a las 124 denuncias de 2023, en 2024 la cifra se redujo a 62 un año después, hasta cerrar 2025 con 47 denuncias relacionadas con armas blancas. En los cinco primeros meses de este 2026 la cifra es de 22 denuncias. Todas estas denuncias se enmarcan dentro de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y al Reglamento de Armas.

Las conductas relacionadas con portar, exhibir o usar este tipo de armas se consideran infracciones graves y pueden conllevar una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Junto a las armas blancas, Policía Municipal también ha distinguido las denuncias debido a infracciones relativas a armas prohibidas, que también han bajado en el periodo de tiempo analizado. De las 26 denuncias registradas en 2023 por este motivo se ha pasado a 10 en 2024 y a 8 al cierre de 2025. De enero a mayo de 2026 se han producido cuatro denuncias por este motivo.

TRECE ATESTADOS DESDE 2023

Además de las denuncias, Policía Municipal ha instruido un total de trece atestados por tenencia ilícita de armas desde 2023, que se han saldado con cuatro personas detenidas y ocho denunciadas. Por años, en 2023 se incoaron dos atestados, con un detenido y un denunciado respectivamente. Por su parte, en 2024 la cifra ascendió a cinco atestados, con la denuncia de cuatro personas. El año pasado, se incoaron seis atestados y hubo tres detenidos y otros tres denunciados. En lo que va de 2026, sin embargo, no se ha incoado ningún atestado.

En lo que se refiere a la incautación de armas blancas, la cifra ha sufrido varias oscilaciones en estos tres últimos años en función del tipo de arma, aunque en líneas generales la tendencia ha ido a la baja. Policía Municipal distingue entre navajas y cuchillos. La cifra total ha pasado de 57 incautaciones en 2023 a 23 en 2025, lo que supone un descenso del 60% en tres años. Hasta la fecha, este 2026 se han incautado siete armas (tres navajas y cuatro cuchillos).

De las 57 armas incautadas en 2023, 30 fueron cuchillos y 27 navajas. En 2024, la cifra total se mantuvo similar, con 55 incautaciones, si bien se registró un mayor número de navajas (39 frente a 16 cuchillos). El año pasado, por su parte, de las 23 armas incautadas, 16 fueron cuchillos y 7 navajas.