Registradas en los 4 primeros días de San Fermín 8 denuncias por tocamientos y 1 por intento de agresión

Archivo - Varios agentes de policía, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

En los cuatro primeros días de San Fermín se han registrado un total de 8 denuncias por agresiones sexuales por tocamientos y una por intento de agresión, que han llevado a la detención de ocho personas.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en el ecuador de las fiestas de San Fermín, los distintos datos estadísticos permiten hacer un pequeño balance de estos días festivos, arrojando información sobre aspectos como el uso del transporte comarcal, la limpieza, las denuncias presentadas o los objetos perdidos, que determinan el estado de la ciudad.

Por de pronto, el número de viajeros del transporte urbano comarcal ha aumentado "significativamente", en comparación con los cuatro primeros días de 2025. Si entonces los usuarios ascendían a 740.448, este año la cifra ha alcanzado los 945.884, lo que supone un incremento del 27,74%.

Bien es cierto que durante los Sanfermines pasados hubo huelga de villavesas, que condicionó el servicio, el número de autobuses circulando y los horarios. Las cifras de este 2026 recuperan las registradas en años anteriores, con datos diarios superiores a los 200.000 usuarios.

El día 6, por ejemplo, este 2026 se registró el segundo dato más alto de personas usuarias de autobús comarcal desde 2015, con 260.231 usuarios, solo superados por 2024, cuando hubo 274.655. Fue el día con mayor actividad en las villavesas.

Las cifras el resto de días de este año oscilan entre los 222.866 usuarios de este jueves, día 9, y los 236.227 del día 7. No es este el único dato que certifica un incremento de personas disfrutando de las fiestas de San Fermín. A ello también se suman otras cifras, como la recogida de basuras.

El vidrio sigue representando los mayores datos, con 306.520 kilos recogidos en los cuatro primeros días, lo que supone un incremento del 19% con respecto a 2025.

Por el contrario, la recogida de basuras cae un ligero 3,15%, con 153.780 kilos; y en las labores de limpieza de refuerzo realizadas por el Ayuntamiento se han retirado 115.000 kilos, un 8,48% menos que en los mismos días de 2025.

En cuanto a la asistencia a los eventos organizados por el Ayuntamiento, los fuegos artificiales siguen siendo el acto que más público arrastra, a razón de 50.000 personas cada día, seguidos de los conciertos de Plaza del Castillo, donde la afluencia ha alcanzado las 15.000 personas en eventos como Boney M, Koma o Brigade Loco. El resto de conciertos en esta ubicación han rondado las 8.000 personas.

Además, los djs Odd Signals+CCDISCO+Celia Carrera, que actuaron en la plaza de la Compañía, atrajeron a 10.000 asistentes; y los conciertos de plaza de los Fueros han alcanzado cada día los 7.000 participantes.

Entre las actividades dirigidas a los más pequeños, Menudas Fiestas, en la plaza de la Libertad, ha atraído ya a 63.084 menores, para disfrutar de los hinchables y juegos. Cada día, son alrededor de 15.000 los que acuden a este espacio.

Por su parte, por Kirolari SportKids, en la Media Luna, han pasado ya más de 10.600 niños, si bien este jueves fue el día de mayor afluencia, con más de 4.000 participantes en las distintas actividades organizadas en colaboración con las federaciones deportivas.

MENOS DENUNCIAS, PERO MÁS DETENCIONES

La gran afluencia de gente, sin embargo, "no se ha traducido en un incremento de las denuncias", sino "más bien al contrario". De hecho, las denuncias por hurto, las más habituales en estas fechas, ha caído un 53% en los cuatro primeros días de fiesta, en comparación con el mismo periodo de 2025, pasando de 530 a 286. Hasta la fecha, se ha procedido a la detención de 25 personas por este motivo.

Frente a estos datos, han aumentado ligeramente los robos con fuerza, que han pasado de 10 a 13; y, en mayor medida, los robos con violencia, que han pasado de 2 a 17. Las denuncias por daños también han pasado de 3 a 16, si bien los hurtos siguen siendo, en números absolutos, los más numerosos.

Es por ello que el descenso de estos últimos suponga también una caída en el cómputo total de denuncias presentadas en estos cuatro días, que han pasado de 708 en 2025 a 547 este año. Aún así, el número de detenidos ha aumentado, pasando de 97 en 2025 a 109 en la actualidad.

CASI EL 90% DE LAS DENUNCIAS POR AGRESIONES SEXISTAS, RESUELTAS CON DETENCIÓN

En cuanto a las agresiones sexistas, desde las 6 de la mañana del día 9 a las 6 de la mañana del día 10, hay presentada tres denuncias por agresiones sexuales consistentes en tocamientos, con dos personas detenidas.

Asimismo, desde el Movimiento Feminista se han reportado otras dos incidencias: una por acoso verbal de carácter sexual y otra por tocamientos, ninguna de las dos ha sido denunciada ante policía.

En los cuatro primeros días de San Fermín, se han registrado un total de 8 denuncias por agresiones sexuales por tocamientos y una por intento de agresión, que han llevado a la detención de ocho personas.

Este dato indica que casi el 90% de los casos que han sido denunciados han finalizado con el presunto agresor detenido. Asimismo, y ya sin denuncia policial, se contabilizan otros 3 casos de tocamientos a los que se suman tres denuncias por acoso sexual de carácter verbal y una por exhibicionismo.

CALOR PERSISTENTE

Pese a la "tregua" de la mañana de hoy, de cara a los próximos días se mantienen las previsiones de altas temperaturas y por tanto también los dispositivos preventivos planteados desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Como en días precedentes, las actividades más expuestas de Kirolari Sports Kids, en Media Luna, y ¡Menudas Fiestas!, en plaza de la Libertad, estarán cerradas entre las 12 y las 19 horas; el resto de actividades para público infantil y juvenil funcionan con normalidad en estas dos áreas. Por su parte, el Herri Kirolak se adelanta una hora, de 12 a 11 horas.

Asimismo, se mantiene la vigilancia en zonas sensibles, como los fosos del recinto amurallado de Ciudadela, donde se riegan las zonas de seguridad, para evitar que la quema de las colecciones de fuegos artificiales pueda generar incendios.

Se recomienda a la población, siguiendo las indicaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), que se proteja del sol adecuadamente y busque espacios frescos y en sombra, además de hidratarse y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.