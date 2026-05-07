La Reina Letizia entrega las Medallas de Cruz Roja, entidad que reconoce el compromiso de quienes viven "con empatía"

La Reina Letizia, acompañada de la presidenta de Navarra, María Chivite (4i), el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (i), y la presidenta de Cruz Roja, María del Mar Pageo (4d), en el acto de entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha entregado este jueves en Pamplona las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja, con las que se premia al Mercado de San Cristóbal -de la ONG Cesal-, al proyecto Plena Inclusión de Cruz Roja, a la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, así como a la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020, y al doctor Julio Ancochea.

La organización ha explicado que ha querido reconocer con estos galardones el compromiso de quienes "eligen vivir con empatía" frente a quienes "nos invitan a creer que la indiferencia es una opción válida".

El acto, que ha tenido lugar con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se ha celebrado en el Museo Universidad de Navarra. En él han participado la presidenta de Navarra, María Chivite; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la presidenta de Cruz Roja España, María del Mar Pageo.

Han recogido las Medallas Rocío Benavente, de Maldita.es; Estefanía de Antonio, de Verifica RTVE; Beatriz Díaz Azarola, de Mercado San Cristóbal; Carmen Laucirica, de Plena Inclusión, así como los propios Irene Vallejo y Julio Ancochea.

El acto ha comenzado con un aurresku seguido por una intervención de la Reina, quien ha destacado que con estos galardones se puede comprobar "un año más que quienes hacéis el bien sois legión". Doña Letizia ha puesto en valor, además, a la Cruz Roja y la Media Luna Roja como una "entidad longeva y valorada por la sociedad, como demuestra el compromiso de sus voluntarios y empresas".

La Reina ha señalado que las Medallas de Oro entregadas en esta edición recuerdan "lo importante que es la accesibilidad cognitiva, la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, la información rigurosa y responsable y el enfoque humanista de la medicina y de la creación literaria y cultural".

Citando las palabras de una de las premiadas, Irene Vallejo, Doña Letizia ha destacado que "la destrucción retumba, pero el cuidado es discreto, es silencioso, es moderado y ese es el bien que todo lo sostiene". Una tarea, ha subrayado, a la que se dedica desde hace más de 160 años Cruz Roja, que "también protege la dignidad humana", ha valorado.

A continuación, ha seguido una actuación artística a cargo de Laura Platas, de 'Zumo animaciones', que ha ejercido de cuentacuentos sobre el compromiso. Le ha seguido la proyección de un vídeo donde los galardonados han agradecido el reconocimiento y han explicado brevemente su labor.

Tras la entrega de las Medallas de Oro 2026, ha cerrado el acto María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja España, que ha destacado que "los 365 días del año, comunidades de todo el mundo enfrentan desafíos, algunos de ellos, como la guerra o los desastres, afectan a todos de manera pública y visible alertándonos de lo que está pasando y de la necesidad de ayuda". Sin embargo, otros "son selectivos y privados" como "el hambre de esta casa", la exclusión o la soledad.

En el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Pageo ha llamado a celebrar que, "sea en la guerra, en el desastre, en la expulsión, en la soledad, siempre hay personas dispuestas a ayudar", entre las que ha resaltado las 17 millones de personas que "eligen Cruz Roja como canal para expresar su compromiso con la necesidad de otros".

La presidenta de Cruz Roja ha lamentado que "la cotidianeidad ganada por la retórica bélica, la transformación de la vulnerabilidad en culpa, la deshumanización de quien es distinto o la fabricación de realidades con el fin de confrontarnos parece decidir el tiempo que vivimos". "Nos invitan a creer que la indiferencia es una opción válida y una solución sensata a las necesidades propias", ha criticado, para remarcar que "no es verdad". "El compromiso con la dignidad de quien sufre, con el trato humano, sigue presente, impulsando innumerables gestos que alivian el sufrimiento, protegen la vida y nos sostienen a través del cuidado mutuo y compartido", ha manifestado.

Gestos, ha continuado, "que encontramos en personas muy distintas y en diferentes momentos, confirmando que no existe una sociedad que ayuda y otra que recibe" sino que "lo que realmente existen son papeles que se encuentran en permanente intercambio". "Fuertes todos, en algún momento heridos", ha señalado.

Pageo ha valorado que "poner el compromiso en el centro es un reconocimiento a quienes eligen vivir con empatía y entienden que en el sufrimiento del otro reside en el fondo el de todos".

En este sentido, ha destacado que los galardonados "son un claro ejemplo de ello" y "contribuyen a que quien llegue a nuestro país tenga la oportunidad de ser parte de él, a que todos tengamos acceso a una información veraz que nos permita tomar decisiones informadas". También a que la medicina "combine excelencia científica sin perder el enfoque humano", a que "valores como el cuidado o la dignidad sigan teniendo el protagonismo que merecen" y a que "todos sintamos que desarrollar nuestro proyecto de calidad de vida es una aspiración legítima".

Una tarea a la que también "contribuyen y son un ejemplo", ha resaltado, los voluntarios de Cruz Roja que "durante 365 días al año ayudan a comunidades de todo el mundo a enfrentar desafíos". "Pese a las sombras de nuestros días el compromiso de todos ellos desmiente a la impotencia y reafirma la esperanza, preservando ese núcleo fundamental de nuestra humanidad compartida", ha concluido.

PREMIADOS

Las Medallas 2026 de Cruz Roja han reconocido al Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por la ONG Cesal, entidad madrileña que cuenta con una importante variedad de proyectos de inserción laboral. Ubicado en el barrio de las 800 Viviendas, este mercado municipal ha sido rehabilitado por la ONG y transformado en parte como espacio formativo para jóvenes.

También a Plena Inclusión, un movimiento asociativo que trabaja en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, y su misión incluye también promover su inclusión como ciudadanía de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Para reconocer la lucha contra la desinformación, Cruz Roja ha galardonado a la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, cuyo trabajo "resulta crítico en la lucha contra la desinformación y representa el compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, entre otras cosas, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos".

También han sido reconocidos la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020, y el doctor Julio Ancochea, "reconocido por su orientación humanista y compromiso con la sociedad, combinando la excelencia científica con una visión solidaria de la medicina".