La Reina Letizia preside este jueves en Pamplona la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Archivo - La Reina Letizia durante la inauguración del Curso de Formación Profesional 2025/2026 en el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier, a 3 de octubre de 2025, en Lumbier, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia presidirá este jueves en Pamplona el acto en conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Museo Universidad de Navarra.

Doña Letizia estará acompañada de la presidenta de Navarra, María Chivite; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la presidenta de Cruz Roja España, María del Mar Pageo.

En el acto, Cruz Roja Española entregará sus Medallas de Oro 2026 a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social.

En concreto, la organización reconocerá al Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por la ONG Cesal, entidad madrileña que cuenta con una importante variedad de proyectos de inserción laboral. Ubicado en el barrio de las 800 Viviendas, este mercado municipal ha sido rehabilitado por la ONG y transformado en parte como espacio formativo para jóvenes.

Plena Inclusión será otra de las entidades galardonadas por Cruz Roja. Este movimiento asociativo trabaja en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, y su misión incluye también promover su inclusión como ciudadanía de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Para reconocer la lucha contra la desinformación, Cruz Roja galardonará a la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, cuyo trabajo, según ha destacado, "resulta crítico en la lucha contra la desinformación y representa el compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, entre otras cosas, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos".

También serán reconocidas en el acto la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020, y el doctor Julio Ancochea, "reconocido por su orientación humanista y compromiso con la sociedad, combinando la excelencia científica con una visión solidaria de la medicina", ha destacado Cruz Roja.

Con anterioridad a este acto, Doña Letizia visitará el Espacio Activo que Cruz Roja Navarra posee en la calle Aralar de Pamplona, en el cual ofrece talleres y servicios para diversos colectivos.

PRIMERA VISITA DE LA REINA LETIZIA A NAVARRA EN 2026

Será ésta la primera visita de la Reina Letizia a la Comunidad foral en este año 2026, después de que el 25 de noviembre del año pasado acudiera en Tudela al cine Moncayo para el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar dentro del Festival de Cine Ópera Prima.

En octubre de 2025 también viajó Doña Letizia a la Comunidad foral, en concreto a Lumbier, para inaugurar el curso de Formación Profesional 2025/2026 en el CIP FP Lumbier, donde visitó las instalaciones del centro y conversó con alumnos y docentes.

Fue intensa la presencia de la Reina el año pasado en la Comunidad foral ya que en septiembre acompañó, junto al Rey Felipe, a la Princesa Leonor en su primer viaje oficial a Navarra como Princesa de Viana. Recorrieron Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre, Olite y Tudela.