La Reina Letizia presidirá el 7 de mayo en Pamplona el acto por el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Archivo - La Reina Letizia durante el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar y a la proyección de su película ‘Mar adentro’, en el Cine Moncayo, en Tudela (Navarra) - EDUARDO SANZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Doña Letizia presidirá el próximo jueves, 7 de mayo, el acto organizado con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que tendrá lugar en el salón de actos del Museo de la Universidad de Navarra, en Pamplona.

Será ésta su primera visita a la Comunidad foral en este año 2026, después de que el 25 de noviembre del año pasado acudiera en Tudela al cine Moncayo para el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar dentro del Festival de Cine Ópera Prima.

En octubre de 2025 también viajó Doña Letizia a la Comunidad foral, en concreto a Lumbier, para inaugurar el curso de Formación Profesional 2025/2026 en el CIP FP Lumbier, donde visitó las instalaciones del centro y conversó con alumnos y docentes.

Fue intensa la presencia de la Reina el año pasado en la Comunidad foral ya que en septiembre acompañó, junto al Rey Felipe, a la Princesa Leonor en su primer viaje oficial a Navarra como Princesa de Viana. Recorrieron Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre, Olite y Tudela.