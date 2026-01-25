Remírez acusa a UPN y PPN de estar "subordinados y acojonados con Vox" y rechaza la "agenda soberanista" de EH Bildu

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha acusado a UPN y PPN de estar "absolutamente subordinados y acojonados con Vox", quienes están, ha censurado, "alimentando el monstruo". Por su parte, ha dicho a EH Bildu que "si quieren avanzar en la agenda soberanista, no estará el Partido Socialista".

Remírez ha participado este domingo en el XIII Congreso Ordinario de las Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), en el que Guzmán García ha sido proclamado como secretario general de organización tras un proceso de primarias en el que ha sido el único candidato. Sustituye en el cargo a Kevin Lucero, en ejercicio desde 2019.

En su intervención, Remírez ha remarcado que es "más necesario que nunca la implicación de las personas" y ha destacado que quienes empiezan en la "base" de las Juventudes Socialistas tienen un "plus de compromiso". "Articuláis a la juventud progresista porque la interpeláis a que participe en política en unos tiempos complicados". También para "pedir soluciones pero también plantear soluciones". Ha llamado a impulsar "más democracia y mas libertas frente al fascismos" y apostar por "la convivencia, trabajar por la conciencia de clase".

Remírez ha animado a la juventud a defender las política que impulsan los gobiernos del PSOE en España y Navarra, a sindicalizarse y a "marcar el camino del feminismo" que "aterra a la derecha". En este sentido, ha pedido la colaboración de las JSN para "fortalecer la hoja de ruta del PSN y el Gobierno de Navarra que va hacia el pleno empleo y profundizar en las políticas de vivienda".

Ha reconocido que hay "mucho por hacer" y ha destacado que "no debemos caer en la autocomplacencia", animando a "seguir profundizando en la ruta transformadora y políticas que se trasladen a las clases populares". Para ello, ha aseverado, "la única alternativa es el socialismo democrático" frente a unos UPN y PPN "radicalizados" que están "absolutamente subordinados y acojonados con Vox". "Son ellos los que están alimentando al monstruo y le están dando patente de coros para que lleven a cabo sus políticas", ha reprochado, para manifestar que "vamos a estar frente a ello siempre".

De la misma manera, Javier Remírez ha afirmado que "somos la punta de lanza necesaria y única para llevar a cabo una política transformadora" frente a EH Bildu que, sólo negociando con el PSN, ha recalcado, "se centra en las políticas sociales". Y ha advertido que "si quieren avanzar en la agenda soberanista, no estará el Partido Socialista".

También ha intervenido la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha destacado que los partido "no se sostienen sólo desde arriba sino precisamente desde la base, desde quienes militáis y dais la cara en pueblos, barrios, ciudades y puestos de trabajo". "La juventud no es un problema para la política, es la mayor esperanza", ha resaltado, para añadir que "desde la unión y en sintonía con el PSN se pueden lograr grandes hitos" para que "Navarra avance" y que en 2027 "siga siendo progresista, socialista y con María Chivite como presidenta".

Iso ha criticado el discurso de este sábado de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en el Día del Partido, en el que "no vislumbramos ninguna respuesta para Navarra": "su proyecto político es la nada", ha sentenciado. Asimismo, ha advertido que "se intenta imponer la idea de que la juventud estáis desmovilizados" o se identifican "mayoritariamente con la ultraderecha". Ha asegurado que "eso no es verdad, no todos los jóvenes compran el discurso del odio". "Frente a quienes más gritan nuestra tarea es dar la batalla cultural con argumentos, propuestas y presencia", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y en Rodalies en Cataluña. Y ha criticado que "los que antes atentaban contra el estado del bienestar" y con "la motosierra" ahora "piden inversiones para mantener las infraestructuras". Así, frente a quienes "sacan tajada de las catástrofes" han afirmado que el Gobierno de España "ha invertido muchísimo más" en infraestructuras que los anteriores gobiernos del PP.

Camino ha admitido que hay una "ola de malestar" pero ha llamado a no quedarse en que "todos los jóvenes son ultraderecha todo está peor". Ha pedido mantener "pie en pared" ante el "trumpismo en España" y que las Juventudes Socialistas "tengan una visión internacional potente". Ha destacado que "vienen tiempos duros y complicados" ante las cuales las JSE tienen que "salir a las calles para dar esperanza a la gente".

Ha cerrado el acto el secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra, Guzmán García, ha señalado que el activismo político "no se realiza sólo en las instituciones, es una forma de entender el mundo" y "se realiza día a día". Ha afirmado que la juventud actual es una "generación profundamente politizada por necesidad, porque hemos visto que las crisis económicas las pagamos siempre los mismos". Ante ello, "no podemos resignarnos"; "estamos para movilizar a la clase trabajadora juvenil" para "dar la batalla política", ha remarcado.