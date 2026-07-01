Remírez destaca el "buen momento" que vive Navarra fruto de la "estabilidad institucional, el diálogo y el autogobierno"

Archivo - El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado el "buen momento" que a su juicio vive la Comunidad foral, algo que ha atribuido a la "estabilidad institucional, el diálogo, el rigor y el autogobierno, y a una estrategia clara bajo el liderazgo de la presidenta María Chivite".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha realizado un balance de los seis primeros meses del año, señalando que "Navarra vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de llegar a acuerdos, y esto tiene un claro impacto en la vida del conjunto de la ciudadanía".

El vicepresidente ha destacado que "durante estos primeros seis meses del año se han aprobado 15 iniciativas legislativas, de las que más del 93% han contado con el impulso del propio Gobierno de Navarra". "Hablamos de leyes sobre ciencia e innovación, de transparencia y buen gobierno, de vivienda, de voluntariado, de inversión pública, de archivos, de movilidad sostenible y también de apoyo a nuestros ayuntamientos. En definitiva, normas que sirven para construir una Navarra más moderna, que responden a los retos y necesidades del presente, pero sobre todo a la mirada que siempre hay que tener en el futuro", ha indicado.

Además, ha valorado que el Gobierno está impulsando otros proyectos como la ley foral de Salud, la ley foral de Industria, el Estatuto de Función Pública, la ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, la ley foral del Sistema Universitario de Navarra, la ley foral de Calidad Agroalimentaria o la ley foral de Despoblación y Desarrollo Rural. "Todo esto viene a demostrar que la acción de este Gobierno no se limita a gestionar el día a día de la Comunidad, sino que lo que hace es construir el futuro de Navarra con reformas importantes", ha señalado.

Remírez ha afirmado asimismo que se trabaja "desde la estabilidad política de este Gobierno de coalición progresista liderado por la presidenta Chivite, que pese a no contar con mayoría parlamentaria, sí que es capaz, desde el diálogo y el acuerdo, de llegar a consensos en el Parlamento de Navarra". "Esto es sencillamente política útil y esto es lo que nos demanda la ciudadanía, que huye del ruido y de la crispación", ha indicado.

El portavoz del Ejecutivo ha defendido que "toda esta estabilidad también tiene un reflejo muy importante en aspectos socioeconómicos". "Navarra encadena ya siete presupuestos consecutivos aprobados desde el año 2019. Cuenta con un techo de gasto histórico superior a los 6.700 millones de euros. También mantiene un liderazgo en inversión social por habitante con más de 4.500 euros por persona, demostrando que el crecimiento económico y la cohesión social no sólo no son incompatibles, sino que se refuerzan mutuamente", ha asegurado.

Continuando con su balance, Javier Remírez ha afirmado que la posición financiera de Navarra es "una de las más sólidas del conjunto del Estado, porque somos la Comunidad con menor nivel de endeudamiento, ya por debajo del 10%, en concreto el 9,4%, y mantenemos por ello también una máxima calificación crediticia". "Esta misma semana también hemos conocido un nuevo dato histórico, que es que los depósitos bancarios en Navarra ascienden ya a más de 22.000 millones de euros en manos de la ciudadanía, de las familias y las empresas, un 33% más de depósitos bancarios en manos privadas desde que María Chivite lidera el Gobierno de Navarra", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que este jueves se conocerán nuevos datos de empleo que "también muestran un récord en actividad y en empleabilidad".

Javier Remírez ha destacado que "esa solvencia genera confianza y esa confianza se traduce en la atracción de inversión, de empleo y oportunidades". "Ahí están, por ejemplo, durante estos seis meses, los avances en Volkswagen Navarra, con la producción ya que es una realidad del nuevo modelo eléctrico en la planta de Landaben; la implantación de la fábrica de Mobis; también el proyecto de Hithium, con una inversión de más de 400 millones de euros y más de 700 empleos directos", ha indicado.

El portavoz del Gobierno ha sostenido que "estos datos no son fruto de la casualidad, son fruto de una hoja de ruta bien clara y bien determinada, de una forma de gobernar basada en la estabilidad institucional, en el diálogo, el rigor, el autogobierno y, por supuesto, en una estrategia clara bajo el liderazgo de la presidenta María Chivite".

Remírez ha considerado que "Navarra hoy ofrece una cuestión especialmente valiosa en un contexto internacional y nacional marcado por la inestabilidad, como estamos viendo ahora mismo en otras Comunidades Autónomas, en pleno proceso de constitución de gobiernos". "Navarra aporta certidumbre a las empresas y sobre todo a la ciudadanía, y con este espíritu queremos seguir afrontando no sólo la segunda mitad del año, lleno de retos, sino lo que resta de legislatura, incluso más allá, con una hoja de ruta clara hasta el año 2031", ha señalado.

Javier Remírez ha aprovechado su comparecencia para desear a la ciudadanía "un feliz verano y unas muy felices fiestas" y ha pedido que "vivamos estas fechas con alegría, pero también con responsabilidad, desde la seguridad, la igualdad y el respeto, y que la convivencia sea la gran protagonista de estas fechas".