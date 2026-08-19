Remírez destaca la "estabilidad y certidumbre" de Navarra: "Afrontamos el nuevo curso desde una buena posición"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles, con motivo del inicio del nuevo curso político, que la Comunidad foral "ofrece y garantiza estabilidad y certidumbre" y ha añadido que "Navarra y este Gobierno afrontan este nuevo curso desde una buena posición, con más personas trabajando que nunca, con una economía que sigue creciendo pese a las dificultades".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que "este Gobierno afronta este tiempo con una etapa de cumplimiento, culminación y de impulso". "Queda legislatura, queda trabajo, queda todavía mucho por hacer por la Comunidad foral. Y esta Comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos", ha dicho.

Según el vicepresidente, hay "más empresas interesadas en invertir, más estabilidad institucional y capacidad financiera, más acciones e impulsos en materia de vivienda y una agenda legislativa y de acción política tan ambiciosa como realista para desarrollar durante el año 2027 y, desde luego, mucho más allá". "Este es nuestro compromiso y en él vamos a seguir trabajando para construir una Navarra más preparada para las próximas décadas", ha señalado.

Remírez ha señalado que la ciudadanía tendrá "más detalle" de todo ello en la exposición que realizará la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el próximo Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento foral, que "en principio tendrá lugar los próximos 24 y 25 de septiembre".

Según el vicepresidente, "desde el inicio de esta legislatura hemos aprobado 62 iniciativas legislativas y llegamos ahora a unos meses decisivos que nos van a permitir precisamente completar algunas de las reformas estructurales que también nos habíamos propuesto como Gobierno y venían señaladas expresamente en el acuerdo programático". "Ahora la mayoría de estas nuevas normas o bien están pendientes en su tramitación parlamentaria o también están pendientes del dictamen del Consejo de Navarra previo a remisión al propio Parlamento de Navarra", ha dicho, para referirse a la ley foral de Salud, la ley foral de Industria y Fomento Empresarial, el nuevo Estatuto de Personal de la Administración foral, la ley contra la Despoblación y Desarrollo Rural, la ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional, la nueva ley foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Terrorismo, o la ley foral del Sistema Universitario de Navarra.

Remírez ha indicado que el trabajo del Gobierno se está realizando desde "la estabilidad política" y ha destacado la capacidad de la presidenta, María Chivite, para "dialogar y alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía".

Ha destacado que ahora tienen por delante trabajar en aprobar los próximos Presupuestos Generales de Navarra del año 2027, "que serían ya doce años consecutivos de presupuestos aprobados en tiempo y forma por parte del Gobierno de Navarra, ocho de ellos bajo la presidencia de María Chivite". "Esto también significa certidumbre para la ciudadanía, avance en el fortalecimiento de nuestros servicios, fortalecimiento de las políticas públicas y también un mensaje claro para el tejido empresarial y socioeconómico, porque la estabilidad institucional siempre tiene un claro reflejo en la economía", ha dicho.

Se ha referido así, por ejemplo, a que "Navarra alcanzó el pasado mes de julio, últimas cifras que tenemos, las 323.337 personas en activo a nivel laboral, lo que supuso el cuarto récord mensual consecutivo y supone 7.500 personas más en activo y trabajando que hace un año y 17.000 personas más desde el inicio de esta legislatura".

Además, el portavoz ha realizado "una valoración muy positiva del proceso de regularización de la ciudadanía migrante, que está posibilitando integrar a miles de nuevos trabajadores y trabajadoras migrantes que hoy ya cotizan, ya pagan sus impuestos y, en definitiva, son ciudadanos plenos y ciudadanas plenas en derechos y en obligaciones".

Ha destacado que "nuestro Producto Interior Bruto sigue avanzando durante este segundo trimestre, se ha incrementado en un 0,4% respecto al primer trimestre del año 2026 y un 0,1% respecto al mismo periodo del año 2025, a pesar de contar con un contexto internacional muy complicado y una profunda transformación en muchos de los sectores industriales fundamentales para nuestro territorio como es el sector, por ejemplo, de la automoción".

Ha comentado Remírez "la magnífica noticia de que ya se está produciendo el vehículo eléctrico en Volkswagen Navarra". Después de que en junio se empezó a producir el modelo de Skoda, "ahora, en este mes de septiembre, se va a empezar a producir el modelo Volkswagen ID Cross, que va a suponer la contratación de aquí, y en los próximos meses, de hasta 1.000 trabajadores de forma directa, sin contar con las repercusiones en materia de empleo también en los parques de proveedores".