Remírez dice que los datos del paro demuestran "la fortaleza y la pujanza del mercado laboral en Navarra"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha afirmado que los datos del paro conocidos el martes demuestran "la fortaleza y la pujanza del mercado laboral en Navarra".

"Tenemos ya 318.000 personas en activo en la Comunidad foral. Es una cifra histórica para un mes de abril. Eso supone más de 5.500 personas en el último año de crecimiento, de actividad y de personas en activo. Y también supone que la cifra de desempleo descienda a la menor cifra en este mes de abril desde el año 2008", ha subrayado este miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

A todo ello, ha continuado, se une el dato sobre los depósitos bancarios. "Navarra cerró el año 2025 con cerca de 24.000 millones de euros en depósitos bancarios, tanto públicos como privados. Esto supone un 54% de incremento en los depósitos bancarios desde el año 2015 y un 30% de incremento desde el año 2019", ha subrayado.

Según ha añadido, "de estos 24.000 millones de euros, el 94% de esta cantidad está en manos privadas, es decir, en manos de la ciudadanía, de las familias y de las empresas, lo que demuestra realmente que hay una disponibilidad económica que genera un círculo virtuoso para el consumo, para la inversión y también para el crecimiento económico y que echa por tierra esos discursos catastrofistas que indican que vivimos en un infierno fiscal".

A su juicio, el Gobierno de Navarra "realmente es capaz de articular una política económica y fiscal que por una parte es garante del sostenimiento de los servicios públicos, de inversiones públicas, como estamos viendo también en los distintos acuerdos de gobierno". "Y a su vez, que la sociedad civil, las empresas, las familias y la ciudadanía dispongan de los recursos suficientes para seguir, en este caso, generando un espacio de desarrollo y de progreso y, por tanto, de crecimiento", ha dicho.

En este sentido, ha valorado "positivamente" estos datos, "que entran dentro de un marco impulsado por el Gobierno de Navarra, desde la colaboración público-privada, desde el liderazgo del propio Gobierno, dotado de estabilidad, de rigor, a través de siete presupuestos consecutivos" y "también siendo líderes entre las comunidades autónomas en cuanto a la inversión en políticas sociales".

"También estamos viendo que se están plasmando inversiones en materia empresarial, como la ya conocida de Hithium, y la más reciente de las consecuencias de esa inversión de más de 1.000 millones de euros en Volkswagen en términos de crecimiento de empleo. No solo en Volkswagen, sino en el conjunto de la automoción y el parque de proveedores, que marca muy claramente cuál es la hoja de ruta estratégica de este Gobierno", ha apuntado.

Según Remírez, el Ejecutivo está apostando por el tejido empresarial, "apostando por la innovación y el desarrollo, apostando por un autogobierno inteligente y responsable que funciona a través de la implementación de políticas que nos hacen ser líderes en materia de crecimiento, de empleo, de actividad, de competitividad y de innovación".

"Esta es la línea de trabajo que vamos a seguir emprendiendo desde este Gobierno de coalición, liderado por María Chivite, y del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía navarra", ha manifestado.