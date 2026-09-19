Remírez dice que hay "una alineación" entre el "bloque progresista" para sacar adelante los Presupuestos de 2027

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, se ha mostrado optimista respecto a la negociación presupuestaria y ha considerado que "hay una alineación entre todas las formaciones políticas del bloque progresista para conseguir unos presupuestos que se centren en cuestiones que preocupan a la ciudadanía".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que "hay una hoja de ruta clara" para lo que queda de legislatura y ha señalado que "lo más importante para nosotros es aprobar la Ley Foral de Presupuestos, que aprobaremos a finales de este año, y también la ley de medidas fiscales, que va a estar centrada en aliviar a las familias y a las clases trabajadoras de Navarra todo el impacto que está teniendo el incremento de precios", especialmente en los carburantes, "derivado de las guerras irresponsables de Donald Trump".

Preguntado si confía en aprobar los presupuestos y las medidas fiscales para 2027, Remírez ha contestado que "creo que va a haber; está establecido ya el diálogo, ya ha habido un acuerdo dentro del Gobierno de Navarra para la distribución de los recursos económicos dentro de los departamentos. Ahora queda la negociación presupuestaria con EH Bildu, que ha sido el socio prioritario en estos años".

Ha afirmado que "somos optimistas, estamos todavía en fase de negociación, pero creemos que hay una alineación entre todas las formaciones políticas del bloque progresista para conseguir unos presupuestos que se centren en cuestiones que preocupan a la ciudadanía".

Por otro lado, Remírez ha destacado que el Gobierno de Navarra tiene "una hoja de ruta muy clara" para los meses que restan de legislatura, con la tramitación de "leyes muy importantes" como la de Industria, de Salud, de víctimas del terrorismo, de despoblación o del sistema universitario, entre otras. Hay, ha remarcado, "toda una agenda de cuestiones que están centradas en preocupaciones de la ciudadanía".

Así, ha puesto en valor que, frente a "las derechas políticas, no solo en España sino también en Navarra, que no ofrecen más que crispación y ruido", "hay un gobierno, una hoja de ruta clara, con unas leyes que impactan a la ciudadanía y eso se está viendo" con "una serie de resultados económicos y sociales que tenemos encima de la mesa".