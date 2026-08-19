Remírez dice, sobre menores en Ceuta, que Navarra será solidaria pero "no va a pagar la insolidaridad de otras CCAA"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles, sobre el traslado de menores desde Ceuta a la península, que la Comunidad foral trabaja "desde la lealtad institucional y el cumplimiento a la normativa" y ha aseverado que va a ser "solidaria" y "cumplirá con la norma". No obstante, ha exigido al resto de Comunidades Autónomas que "cumplan con lo mismo". "Lo que no va a permitir Navarra es que la ciudadanía navarra y la Comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras Comunidades Autónomas", ha dicho.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha comentado que "en relación a esta cuestión, por una cuestión de lealtad institucional y de cumplimiento estricto de nuestras obligaciones en la normativa, estamos en permanente contacto con el Gobierno de España". "Según nos trasladan desde el Gobierno de España, estamos hablando de en torno a 2.200 personas menores", ha detallado.

Y ha precisado al respecto que "también se nos ha indicado que se está trabajando como prioridad inicial el regreso de esos menores a sus lugares de origen, pero tiene que haber un regreso que está basado en la normativa, tanto nacional como internacional". "Para que unas personas puedan ser menores repatriadas tiene que haber una receptividad por parte del Estado originario y también de las familias de origen", ha expuesto.

Según ha continuado, "para aquellos menores que no puedan ser repatriados a sus países, cumpliremos con la normativa vigente a nivel nacional que obliga a un reparto organizado entre las diferentes Comunidades Autónomas". "Lo que no va a permitir Navarra es que la ciudadanía navarra y la Comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras Comunidades Autónomas", ha afirmado, para incidir en que "todavía no tenemos una decisión por parte del Gobierno de España".

Remírez ha asegurado que "nos atendremos a esa decisión que cumpla con la normativa y que suponga que podamos aceptar a los menores en los centros que tenemos disponibles". "Ahora mismo tenemos capacidad", ha señalado, pero ha aclarado que "hasta la capacidad que nos corresponda por normativa y cumplimiento de la legalidad".