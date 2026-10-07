Remírez dice que "si por algo destaca el sistema electoral español es por su fiabilidad"

Archivo - Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles, después de que algunos representantes políticos hayan cuestionado el sistema de voto por correo, que "si por algo destaca el sistema electoral español es por su fiabilidad y porque es una auténtica referencia, no solo en Europa, sino en el mundo".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha destacado "la garantía democrática y seguridad" del sistema electoral en el conjunto del país. "Por tanto, este tipo de discursos lo que hacen, precisamente, es cercenar la democracia", ha censurado.

"Llevamos ya casi 50 años de experiencia democrática en nuestro país, donde han sucedido diversos gobiernos de todos los colores, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional, también en el ámbito municipal, y todo ha transcurrido con absoluta normalidad, con la alternancia necesaria en democracia, y ningún grupo político ha puesto en cuestión el sistema", ha expuesto.

Remírez ha señalado que "estamos viendo que se están trasladando aquí las modas de la extrema derecha, del 'trumpismo', que pone en cuestión los resultados en función de que salgan unos u otros, y eso no nos tiene que extrañar en la extrema derecha". Ha añadido que les "preocupa" que "se esté dando eco por parte de formaciones políticas que han formado parte de esa alternancia y de esta trayectoria democrática en las últimas cinco décadas, me refiero al Partido Popular o los partidos antes conocidos de centro-derecha". "Por tanto, nos preocupa", ha insistido.

El portavoz ha afirmado que "la ciudadanía navarra, el conjunto de la ciudadanía española, puede estar tranquila, puede ejercer su voto de forma física o a través del voto por correo con total tranquilidad y su manifestación y su voluntad se verá reflejada en las urnas con toda tranquilidad".