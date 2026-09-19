Remírez espera alcanzar una "resolución pactada" con la UTE de Belate y que las obras se reanuden a finales de 2027

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha confiado en alcanzar una "resolución pactada" con la UTE adjudicataria de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate y ha esperado que, "si todo va bien, las máquinas estarían de nuevo trabajando a finales del año 2027". Ha destacado el compromiso del Gobierno de Navarra con esta infraestructura "que es estratégica" y "se va a terminar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Remírez ha destacado que "hay una relación ya bastante fluida" con la UTE adjudicataria y se trabaja para llegar a una "solución acordada" que, ha recalcado "no va a pasar por abonar ninguna cantidad económica, ni en euro, que no esté avalada técnica o jurídicamente".

Así, ha subrayado que "nuestro objetivo ahora es resolver el contrato de manera pactada para tener el tiempo suficiente para licitar de nuevo lo que queda del proyecto y también lo que resta de las obras, que están más del 50% ya realizadas, para acabar en un plazo que nos permita cumplir con la Unión Europea". Al respecto, ha recordado que "estamos acometiendo unas obras que llevan 15 años de retraso por una obligación" con la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que hay "tranquilidad" y ha afirmado que "se están haciendo las cosas bien" y "conforme a derecho y sin que haya ningún menoscabo de los recursos económicos de todos los navarras y navarras".

Remírez ha reconocido que, aún alcanzando una "resolución pactada" con la UTE adjudicataria, ésta "parece ser que va a acudir a los tribunales para que les sean reconocidos los derechos económicos que el Gobierno ahora mismo no les va a abonar", en referencia a los más de 8 millones de euros en sobrecostes que la asesoría jurídica del Ejecutivo foral "señaló que no se pueden abonar". "Es compatible ambas cuestiones", ha dicho.

A pesar de ello, ha resaltado que "lo importante es que se va a resolver el contrato de manera pactada, que se va a poder licitar cuanto antes lo que queda del proyecto, lo que queda de las obras y que el túnel de Belate se va a terminar en el plazo que ya teníamos comprometido con la Unión Europea; un poquito más tarde de lo esperado, porque era en torno a diciembre del año 2027".

Ha recordado que "no sólo es el túnel de Belate, es el túnel de Almándoz" y también "el espacio entre túneles" y ha destacado que "el compromiso del Gobierno de Navarra con esa infraestructura y con la seguridad vial es clara y la llevaremos a cabo".

Preguntado por los nuevos plazos que se manejan para terminar esta obra, después de que se vaya a licitar de nuevo, Remírez ha señalado que "quiero ser prudente porque ahora cualquier plazo luego es motivo digamos de reproche y con razón". Aún así, ha confiado en que, "si todo va bien y todo transcurre con normalidad, las máquinas estarían de nuevo trabajando a finales del año 2027", lo que "da un plazo de terminación" dentro del "plazo establecido, como máximo el año 2030" para que las obras estén terminadas, "y por tanto podamos hablar de que ya se ha actuado sobre toda la vía, la N-121-A".

Una vía, ha recordado, "que está teniendo una operación de desdoble hacia una situación de 2 + 1 que ha permitido que a día de hoy las cifras de siniestralidad se hayan reducido de manera drástica".