Remírez muestra "total compromiso" con el acuerdo programático y llama a una reunión de los socios

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha anunciado este jueves que van a convocar a los socios del Ejecutivo a una reunión para, "en su caso, ratificar el compromiso político de aquí a final de legislatura e incluso más allá", después del desencuentro entre PSN y Geroa Bai en el debate de la ley presentada por UPN para evitar el cierre de aulas en educación.

Al término de la votación de esta ley, que ha salido adelante con la abstención de EH Bildu y Geroa Bai, mientras que el PSN y Contigo-Zurekin han votado en contra, Remírez ha mostrado, en una declaración sin opción de preguntas por parte de los medios de comunicación, el "total compromiso" del Ejecutivo con el acuerdo programático firmado para esta legislatura entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y "con los distintos acuerdos presupuestarios y sectoriales que hemos ido suscribiendo durante estos años".

Según ha expuesto, "este Gobierno tiene una agenda política clara centrada en el interés general, en el servicio a la ciudadanía y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación, lo que quiere es que haya acuerdos y avances".

Remírez ha señalado que "en los próximos meses entrarán este Parlamento leyes claves para la ciudadanía navarra y su futuro como la de Salud, Industria, Universidades o Despoblación, todas ellas impulsadas por el Gobierno de Navarra". "En eso estamos centrados, en el interés general de la ciudadanía", ha aseverado.

No obstante, ha expuesto el vicepresidente que "esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del Gobierno hasta el final de legislatura para avanzar en este camino de diálogo y progreso".