Remírez plantea que no haya que ser parlamentario para presidir Navarra y eliminar limitaciones a elecciones anticipadas

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha planteado este viernes que no sea obligatorio ser parlamentario para poder ser elegido presidente o presidenta de Navarra o eliminar algunas restricciones que existen actualmente para convocar elecciones anticipadas.

Remírez ha comparecido en la ponencia del Parlamento de Navarra que estudia la actualización de la Lorafna, donde ha lanzado una serie de propuestas para su reforma, por ejemplo, incluir el reconocimiento del euskera como lengua propia de la Comunidad foral, o incorporar nuevos derechos sociales y ciudadanos.

Javier Remírez ha destacado que, "bajo la vigencia de la Lorafna, Navarra ha vivido una de las mejores etapas de su historia en términos de autogobierno, de convivencia, de paz, libertad y de progreso económico y social" y ha indicado su eventual modificación se debe basar en "un espíritu de búsqueda de un consenso, si no unánime, sí inmensamente mayoritario, e igualmente con una vocación de permanencia".

Por otro lado, Remírez ha reivindicado la legitimidad de la Lorafna pese a que no fuera sometida a referéndum. "No había ni hay hoy obligación formal o legal que nos obligara y la Lorafna fue impulsada por una Diputación, hoy Gobierno de Navarra, y por un Parlamento foral cuyos miembros ya estaban elegidos por sufragio universal antes de la negociación y la promulgación de la Lorafna. Por ello, participo de la idea de que una eventual y una nueva reforma de la Lorafna, como ya ocurrió en los casos de las realizadas en 2001, 2010 y también la más reciente, en el año 2024, debiera seguir la misma vía peculiar que define nuestro hecho foral", ha indicado.

En cuanto a propuestas concretas para modificar la ley del Amejoramiento, Remírez ha afirmado que Navarra tiene "una realidad institucional madura y debemos contar con todos los instrumentos posibles dentro de nuestro autogobierno foral". En ese sentido, ha afirmado que actualmente la Lorafna establece que el presidente o presidenta del Gobierno foral será elegido por el Parlamento de entre sus miembros y nombrado por el rey, mientras que para ser presidente del Gobierno de España únicamente se requiere ser español, mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. Por ello, ha planteado realizar una modificación en la Lorafna para equipararse a las previsiones estatales.

En cuanto a la convocatoria de elecciones anticipadas, Javier Remírez ha afirmado que en Navarra no se puede disolver el Parlamento durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución. En cambio, la convocatoria anticipada de unas elecciones generales únicamente se limita a la no existencia de una moción de censura en trámite, haber transcurrido menos de un año desde disolución, y haber consultado previamente al Consejo de Ministros. Así, el vicepresidente ha planteado eliminar las limitaciones adicionales que existen en Navarra.

En otro orden de cosas, Javier Remírez ha propuesto incluir en la Lorafna los derechos sociales, incorporando el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación infantil y a servicios sociales. También ha abogado por incluir el derecho a una buena administración, a la protección de datos, al acceso a nuevas tecnologías y a la transparencia institucional. Igualmente, ha planteado reconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo sostenible o a la promoción de energías sostenibles.

También se ha mostrado partidario de incorporar en la Lorafna la igualdad entre hombres y mujeres para que "pase a configurarse como un principio general de toda actuación pública de las instituciones de la Comunidad foral".

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Marta Álvarez, se ha mostrado de acuerdo en términos generales con los planteamientos de Remírez sobre el reconocimiento de derechos sociales, la incorporación del principio de igualdad, o que el hecho de que no se realice un referéndum "no priva en absoluto de legitimidad democrática" a la Lorafna. También ha valorado el reconocimiento del euskera como reflejo de "una comunidad diversa". "El problema es que nos fiamos muy poco de este Gobierno, porque promete una cosa, pero si tiene que hacer otra, la hace", ha señalado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha compartido los planteamientos realizados por el vicepresidente del Gobierno y ha incidido en la importancia de realizar esa "adaptación" de la Lorafna "desde el máximo consenso". Ha respaldado que se incluya el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Lorafna así como incorporar nuevos derechos de ciudadanía.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que la formación abertzale "tiene una opinión" distinta a la del vicepresidente sobre la legitimidad de la Lorafna por no haber sido sometida a referéndum. Además, ha considerado que Remírez "ha dado una interpretación demasiado estrecha" sobre las mayorías que serían deseables para reformar la Lorafna. "Las mayorías son las que determinan los cambios. ¿Qué es una mayoría amplia?", ha cuestionado. Por otro lado, ha considerado "discutible" los cambios propuestos respecto a los requisitos para ser presidente de Navarra o para la convocatoria de elecciones anticipadas. También ha rechazado la zonificación lingüística y ha indicado que "tendremos que seguir debatiendo sobre este tema intentando llegar a los máximos consensos posibles".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez también ha considerado que la ausencia de referéndum para ratificar la Lorafna supone "una pérdida de legitimidad democrática y habría que plantearse dentro de las reformas que se vayan a dar a este texto la posibilidad de que se someta a referéndum". Además, en el caso del euskera ha planteado "dar un paso más" y, en lugar de reconocerlo únicamente como lengua propia, darle el carácter de lengua oficial, "superando de una vez por todas la zonificación".

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha compartido que se incluya el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Lorafna y la posibilidad de incorporar nuevos derechos. En cuanto al euskera, ha considerado que es "un patrimonio cultural de Navarra que se tiene que reconocer", pero ha defendido que siga existiendo la zonificación, "porque cambiar eso supondría que los derechos de las personas que vivimos en la zona no vascófona puedan verse limitados en el acceso al empleo público".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha respaldado que un referéndum daría más legitimidad a la Lorafna, ya que "la legitimidad parte de la voluntad popular" y, en cuanto a la posibilidad de incorporar nuevos derechos, ha señalado que "por lo que apostamos no es tanto por una serie de declaraciones que aparezcan en la Lorafna simplemente a nivel de inspiración, sino más por un catálogo de derechos y que tengan algún tipo de efecto normativo". También ha considerado que "tiene sentido abrir el debate" sobre la zonificación de Navarra para "explorar un modelo" que permita "superar" la división de la Comunidad en tres zonas.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha defendido que "el Estado tiene que recuperar más competencias, porque entendemos otro tipo de Estado". "Los hechos son los que son, la inoperancia de las comunidades, lo hemos visto con los incendios", ha afirmado. Además, ha criticado que "mientras hablamos de los fueros, hay unos hechos consumados, Navarra la van disolviendo, le van quitando historia".