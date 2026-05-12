Remírez, "plenamente confiado" de llegar a un "punto de encuentro" sobre el cierre de aulas:"Estamos en diálogo abierto"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que ninguno de los grupos que conforman el Ejecutivo apoya la proposición de ley de UPN contra el cierre de aulas "en los términos actuales" y que "estamos en diálogo abierto" para "llegar a un punto de encuentro".

"Este es un Gobierno de coalición, y como Gobierno de coalición está en un permanente diálogo abierto entre los componentes, primero, del Gobierno, y luego, como Gobierno en minoría dentro del Parlamento, con el conjunto del Parlamento para sacar adelante las diferentes iniciativas legislativas que hemos sacado adelante en los últimos años. Por tanto, estoy plenamente confiado de que llegaremos a un punto de encuentro, sin ninguna duda", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación durante un acto institucional, Remírez ha destacado que los datos de prematrícula del curso 2026-2027 "sencillamente son muy buenos". "Indica la buena planificación del Departamento de Educación en el sentido de que la práctica totalidad de las familias navarras que han elegido la primera opción han visto satisfecha esa primera opción, tanto en la escuela pública como también en la concertada, tanto en castellano como el modelo concertado en euskera que son las ikastolas", ha subrayado.

Eso, ha dicho, es "una buena noticia que se vería alterada si prospera" la proposición de ley que está ahora mismo planteada en el Parlamento de Navarra por parte de UPN, "tal y como está". Algo que ha sido "señalado" por parte de los grupos que componen el Gobierno. "Ninguno de ellos apoya esa proposición de ley en los términos actuales y a partir de aquí, desde luego, estamos en diálogo abierto, como seña de identidad de este Gobierno y los grupos que lo componen, para llegar al punto de encuentro, señalando también que, tal y como marca el acuerdo programático, la prioridad es sobre todo la escuela pública de Navarra", ha manifestado.

EL "REFERENTE" EN LAS NEGOCIACIONES ES Y "VA A SEGUIR SIENDO" GIMENO

En cuanto a las declaraciones realizadas ayer lunes por parte del portavoz de UPN, Javier Esparza, que señaló que Chivite había "apartado a al consejero Gimeno de la negociación" y le había "pasado la responsabilidad" al vicepresidente Javier Remírez, este último ha respondido que Esparza "se caracteriza muchas veces por decir cosas que no se corresponden con la realidad".

"Lógicamente, el Gobierno es un Gobierno que trabaja en equipo. La interlocución prioritaria en esta cuestión por supuesto que es el consejero de Educación, y a partir de ahí somos un Gobierno que trabaja en equipo. Entiendo que al señor Esparza le resulte complicado conjugar esto de trabajar en equipo. A los hechos me remito y, de hecho, en el pasado son varias las personas de su grupo político que no han podido continuar con él precisamente por esa incapacidad de trabajar en equipo", ha apuntado.

Ha incidido Remírez en que este "es un Gobierno que trabaja en equipo" y que "el referente, por supuesto, en materia educativa es el consejero de Educación y así va a seguir siendo". "Y a partir de ahí, este gobierno trabaja junto con los vicepresidentes, las vicepresidentas, para, como digo, llegar a un punto de consenso y un punto de encuentro", ha subrayado.